रणवीर सिंह का सम्राटीय अंदाज, 'धुरंधर' ने रचा नया इतिहास

कभी-कभी दशकों में एक ऐसा सुपरस्टार उभरता है, जो सफलता के पूरे मायने ही बदल देता है और सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि पूरे उद्योग का स्तर ऊपर उठा देता है। रणवीर सिंह इसका बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आए हैं। ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की जबरदस्त सफलता के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है।

यह केवल रणवीर सिंह की शानदार अदाकारी का प्रमाण नहीं, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि वह अपने दम पर टिकट खिड़की पर राज कर सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय सिनेमा में कहानी कहने के तरीके और स्तर में बड़ा बदलाव आ रहा है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सिनेमा अब पहले जैसा नहीं रहा। कहानियों के प्रस्तुतीकरण और फिल्मों के पैमाने में एक अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भव्यता अब केवल बड़े सेट तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें कलाकारों की टोली, दृश्य प्रभाव, संगीत और बहुत कुछ शामिल हो गया है।

इस बदलाव की लहर में रणवीर सिंह एक सच्चे सम्राट के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने जबरदस्त कमाई के साथ बड़ी संख्या में दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों तक खींचा है। ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के जरिए उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि महानता की परिभाषा ही बदल दी है।

ऐतिहासिक कमाई के साथ, जिसमें एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म देने का कीर्तिमान भी शामिल है, इस श्रृंखला में उनका काम उन्हें न सिर्फ आज के सर्वश्रेष्ठ, बल्कि अब तक के महानतम कलाकारों में शामिल करता है।

रणवीर की अदाकारी की चमक, ऊर्जा और व्यक्तित्व — सब कुछ मिलकर एक जादू पैदा करता है। यह उनकी बातों में भी झलकता है। घोषणा के समय उन्होंने कहा था, “मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इस बार आपको ऐसा सिनेमाई अनुभव मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं मिला।”

यह एक बड़े सम्राट की तरह किया गया वादा था, जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया। वहीं गीत लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा, “दोस्तों, आपने ‘धुरंधर’ को, हमारी फिल्म को एक ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया है और यह सिर्फ आपके प्यार और सम्मान की वजह से है।” यह उनके विनम्र स्वभाव और दर्शकों पर उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। हर मायने में एक सच्चे सुपरस्टार।

आज ‘धुरंधर’ की अपार सफलता के साथ रणवीर सिंह ने खुद को अब तक के महानतम कलाकारों में स्थापित कर लिया है। वह राज करने आए हैं और राज कर रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था, उसे निभाया ही नहीं, बल्कि उम्मीदों से कहीं ज्यादा दिया। इसके साथ ही उन्होंने साबित कर दिया है कि वह लंबे समय तक इस मुकाम पर बने रहने वाले हैं।