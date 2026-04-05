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'धुरंधर 2' की कामयाबी के पीछे है रणवीर सिंह की जबरदस्त मेहनत, मेकअप आर्टिस्ट ने खोले राज

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Ranveer Singh Dhurandhar The Revenge climax
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (11:49 IST) Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (11:51 IST)
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मेकअप और प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने एक बिहाइंड-द-सीन्स बातचीत में 'धुरंधर: द रिवेंज' के क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान की मुश्किलों और कड़ी मेहनत के बारे में खुलकर बात की है। सेट के अपने अनुभवों को शेयर करते हुए, उन्होंने रणवीर सिंह के कमाल के डेडिकेशन की तारीफ की और बताया कि कैसे उस हाई-ऑक्टेन सीक्वेंस को शूट करने के लिए एक्टर ने शारीरिक और मानसिक तौर पर गजब का जज्बा दिखाया।
 
करणदीप ने याद करते हुए कहा, हम लुधियाना के बाहरी इलाके में शूटिंग कर रहे थे और तापमान लगभग 47 से 48 डिग्री के आसपास था। वहां दूर-दूर तक एक भी पेड़ या छांव नहीं थी। आस-पास की हर मेटल की सतह से गर्मी निकल रही थी। एक तरफ गाड़ियां थीं, दूसरी तरफ कंटेनर और पास में ही मालगाड़ियाँ खड़ी थीं। हम इस सबके बिल्कुल बीच में शूटिंग कर रहे थे।
 
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करणदीप ने कहा, फाइट सीक्वेंस के दौरान रणवीर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर कूद रहे थे। गर्मी की वजह से वो कंटेनर सच में तप रहे थे। हम हर दिन रणवीर पर जितना खून इस्तेमाल करते थे, वो यकीन के बाहर था। हमने एक हफ्ते में खून की पूरी बाल्टी खत्म कर दी थी।
 
उन्होंने आगे बताया, पंखे और एसी वहां थे लेकिन गर्मी इतनी थी कि कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इतनी तपिश थी कि हम ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे थे। एक विग का अपना वजन और गर्मी होती है, उसे 47 डिग्री में पहनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊनी टोपी पहनना।
 
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इन सब बातों से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, वो है अपने काम के लिए रणवीर सिंह का जबरदस्त समर्पण। 47-48 डिग्री की भयंकर गर्मी में फिजिकली थका देने वाले एक्शन सीन्स करना, ऊपर से भारी पठानी सूट, लेदर जैकेट और ओवरकोट जैसे लेयर्ड कपड़े पहनना, और कई दिनों तक प्रोस्थेटिक्स और नकली खून की परेशानी सहना, रणवीर पूरी तरह फिल्म में डूबे रहे और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया।
 
ये लगातार मेहनत अब फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी में साफ़ दिख रही है। 'धुरंधर: द रिवेंज' भारत में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की कगार पर है, और यह ऐतिहासिक बेंचमार्क हासिल करने वाली इकलौती हिंदी फिल्म बनने के लिए तैयार है। इस कामयाबी के केंद्र में रणवीर सिंह हैं, जिनकी परफॉरमेंस को हाल के समय की सबसे दमदार और प्रभावशाली परफॉरमेंस में से एक माना जा रहा है।
 
जैसे-जैसे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, एक बात तो साफ़ है रणवीर सिंह सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में ही नहीं दे रहे, बल्कि अपनी बेमिसाल लगन, डिसिप्लिन और एक्सीलेंस से नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं।

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