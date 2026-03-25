रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 दिन में तोड़ा 'एनिमल' का रिकॉर्ड

रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के साथ आधिकारिक तौर पर बॉक्स ऑफिस की चर्चा पर कब्ज़ा जमा लिया है, और इस बार आंकड़े पहले से कहीं ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। 'धुरंधर 2' के साथ, अभिनेता ने एक ऐतिहासिक और पीढ़ी को परिभाषित करने वाला प्रदर्शन दिया है, जो न सिर्फ वर्तमान पर हावी है बल्कि हाल के वर्षों में बने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स को भी चुनौती दे रहा है, जिनमें रणबीर कपूर की चर्चित फिल्म ‘एनिमल’ भी शामिल है।

सिर्फ 6 दिनों में रणवीर सिंह ने वो हासिल कर लिया है, जिसके लिए ज्यादातर फिल्में अपने पूरे रन में तरसती हैं। 7वें दिन तक, ‘धुरंधर 2’ का शानदार प्रदर्शन जारी है, और इसका कुल इंडिया ग्रॉस 692.67 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि इंडिया नेट 580.11 करोड़ रुपए हो गया है।

इस उपलब्धि को और खास बनाता है यह तथ्य कि फिल्म का थिएट्रिकल रन अभी पूरा भी नहीं हुआ है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर तुलना करें, तो ‘एनिमल’ ने अपने लाइफटाइम में दुनियाभर में 915.00 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जिसमें 660.00 करोड़ इंडिया ग्रॉस, 255.00 करोड़ ओवरसीज़ और 553.87 करोड़ रुपए इंडिया नेट शामिल थे।

रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर 2’ के साथ एक हफ्ते से भी कम समय में ‘एनिमल’ के पूरे इंडिया नेट कलेक्शन को पार कर लिया है—जो उनके स्टारडम और बॉक्स ऑफिस पर उनकी पकड़ को साफ दर्शाता है। लेकिन आंकड़ों से परे, यहां एक और बड़ी बात छिपी है। यह एक ऐसा प्रदर्शन है जो एक युग को परिभाषित करता है।

रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग में तीव्रता, भावनाओं और मास अपील का जो मिश्रण पेश किया है, उसने ‘धुरंधर 2’ को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक सिनेमाई इवेंट बना दिया है, जो पूरी तरह अपने लीडिंग मैन के दम पर खड़ा है। हर फ्रेम में उनकी मौजूदगी महसूस होती है, हर पल उनके अभिनय की विविधता को दर्शाता है, और देशभर की ऑडियंस इस पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया दे रही है।

इस शानदार प्रदर्शन के साथ, रणवीर सिंह ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। वह ऐसे इकलौते भारतीय अभिनेता बन गए हैं जिनकी चार फिल्मों ने नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। यह एक दुर्लभ उपलब्धि है, जो उन्हें घरेलू सुपरस्टारडम और अंतरराष्ट्रीय पहचान—दोनों में शीर्ष पर स्थापित करती है।

अब यह सिर्फ तुलना की बात नहीं रह गई है। रणवीर सिंह ने खुद को इस देश का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साबित कर दिया है, जो लगातार सीमाओं को तोड़ते हुए ऐसे नतीजे दे रहे हैं, जिनकी बराबरी बहुत कम लोग कर पाते हैं। ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े—बल्कि उन्हें नए सिरे से परिभाषित कर दिया है।