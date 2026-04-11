'धुरंधर 2' की सफलता के बीच रणवीर सिंह पर फिर छाया 'कांतारा' विवाद, दाखिल करेंगे नया एफिडेविट

बॉलीवुड के पावरहाउस कहे जाने वाले रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की ऐतिहासिक सफलता का जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बीते साल नवंबर में रणवीर सिंह ने 'कांतारा' फिल्म के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की मिमिक्री कर एक विवाद को जन्म दे दिया था।

एक इवेंट में रणवीर सिंह ने स्टेज पर 'कांतारा' में दिखाई गई एक देवी की नकल की थी। इसके बाद जमकर बवाल मचा। रणवीर ने कर्नाटक के लोगों और भक्तों की भावनाओं को आहत कर दिया, जिसके बाद एक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवाद बढ़ने पर एक्टर ने माफी भी मांगी थी।

कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। 10 अप्रैल 2026 को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रणवीर सिंह के वकील साजन पूवैया ने न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना को बताया कि अभिनेता ने अपना माफीनामा दाखिल कर दिया है।

हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। प्रशांत मिथल का तर्क था कि रणवीर का माफीनामा 'सच्ची पछतावे की भावना' से रहित है। अब रणवीर एक नया एफिडेविट दाखिल करेंगे, जिसके शब्दों को शिकायतकर्ता की सहमति से और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। रणवीर सिंह न केवल शब्दों से, बल्कि कर्मों से भी माफी मांगने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा, रणवीर ने यह भी वादा किया है कि वे जल्द ही कर्नाटक के पवित्र मंदिर जाकर चामुंडी देवी के दर्शन करेंगे और अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2026 के लिए तय की है।

कानूनी पचड़ों के बीच रणवीर सिंह की प्रोफेशनल लाइफ सातवें आसमान पर है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज के 22 दिनों के भीतर वैश्विक स्तर पर 1622 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। यह फिल्म भारत में 1000 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है।