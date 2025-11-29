Dharma Sangrah

IFFI 2025: रणवीर सिंह ने थलाइवा रजनीकांत को देख किया सादगी भरा सम्मान

हमें फॉलो करें IFFI 2025

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 29 नवंबर 2025 (10:54 IST)
यह एक ऐसा पल था जिसने अपनी स्टार पावर से स्टेज पर साग लगा दी। दरअसल, इंडियन सिनेमा ने IFFI गोवा में एक यादगार पल देखा, जब बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह, इंडियन सिनेमा के बड़े आइकन रजनीकांत से मिले। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी बल्कि यह परंपरा, आकर्षण और एक ही जगह खड़ी दो बड़े क्रिएटिव ताकतों का जश्न था। 
 
जब रणवीर स्टेज पर आए और इस महान कलाकार को नमस्कार किया, तो उन्होंने कहा, 'मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि इतनी महान शख्सियत के बारे में कुछ कह सकूं…”, और इसी बात से उन्होंने फिर एक बार सबका दिल जीत लिया।
 
webdunia
रणवीर सिंह, जो अपनी जबरदस्त एनर्जी, अलग अंदाज़ और बेहतरीन स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जाने जाते हैं, इसी तरह वह IFFI में उसी दमदार स्टाइल में पहुंचे। यहां उनका धुरंधर गाना भी दिखाया गया। इस दौरान उनके साथ खड़े थे रजनीकांत, जो किसी स्टार से बढ़कर एक एहसास हैं, एक आइकन हैं, जिनका असर भाषा, उम्र और सीमाओं से भी आगे जाता है। 
 
जब दोनों ने मंच पर एक-दूसरे का अभिवादन किया, तो माहौल अचानक बदल गया: फैन्स खुशी से झूम उठे, कैमरे लगातार चमकने लगे और यह पल फिल्म इतिहास में दर्ज होने जैसा बन गया।
 
webdunia
रणवीर सिंह की बातचीत सिर्फ स्टार पावर नहीं दिखा रही थी। यह दो फिल्मी दुनिया के मिलकर आने जैसा था, जैसे रणवीर की अच्छी एक्टिंग और रजनीकांत की सादगी भरी लेकिन बेहद असरदार पहचान का मिलना। दोनों अपने-अपने तरीके से एक अलग पहचान रखते हैं। 
 
रणवीर नई पीढ़ी के वो स्टार हैं जो स्टार बनने का मतलब बदल रहे हैं, जबकि रजनीकांत वो स्टार हैं जिन्हें लोग सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते हैं। लाखों लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक महान इंसान की तरह देखते हैं।
 
IFFI गोवा में हुई यह मुलाकात सबको फिर याद दिला गई कि भारतीय सिनेमा अपने आप में एक पूरी दुनिया है, जिसमें अलग-अलग रंगों से भरी, जीवंत और उन बड़े स्टार्स से जुड़ी जो इसकी पहचान बनाते हैं। जब पावरहाउस रणवीर और थलाइवा रजनीकांत मिले, तो ऐसा पल बना जिसे फैन्स कई सालों तक याद करेंगे, साझा करेंगे और जश्न मनाएंगे।

