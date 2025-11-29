Hanuman Chalisa

'धुरंधर' से अरिजीत का रूमानी गाना 'गहरा हुआ' रिलीज, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की दिखी दमदार केमेस्ट्री

WD Entertainment Desk

शनिवार, 29 नवंबर 2025 (17:34 IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है। हाल ही में इस फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब मेकर्स एक के बाद एक फिल्म के गाने रिलीज कर रहे हैं। इसी क्रम में फिल्म का तीसरा गाना 'गहरा हुआ' रिलीज कर दिया गया है। 
 
इस गाने में फिल्म के नायक रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन को दिखाया गया है। यूट्यूब पर रिलीज़ हुए गाने में दोनों किरदारों की केमिस्ट्री दिख रही है। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को दिखाया गया है। इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ दी है। 
 
आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त भी अहम रोल में हैं। हाल ही में रिलीज़ हुए चार मिनट और आठ सेकंड के ट्रेलर में एक-एक करके खास किरदारों को दिखाया गया है। इसकी शुरुआत एक बेरहम टॉर्चर सीन से होती है, जिसमें अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल, उर्फ 'मौत का फरिश्ता' के रोल में हैं जो 'भारत को हज़ार कट लगाकर खून बहाने' की कसम खाता है।
 
आर. माधवन भारतीय जासूस अजय सान्याल के रोल में हैं, जो खतरे को खत्म करने के लिए दुश्मन के इलाके में घुसने का पक्का इरादा रखते हैं। अक्षय खन्ना रहमान डकैत का रोल कर रहे हैं, जबकि संजय दत्त एस पी चौधरी असलम के रोल में हैं। रणवीर सिंह फिल्म में एक ऐसे भारतीय जासूस का किरदार निभा रहे हैं जो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पहचान छिपाकर पाकिस्तान में रहता है।
 
रणवीर सिंह ने फिल्म के बारे में कहा, हम एक ऐसा फीचर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते थे, जो दुनिया की किसी भी फिल्म के बराबर हो। हमारी कोशिश थी कि हम सिनेमाई प्रोसेस के हर पहलू को एक लेवल ऊपर ले जाएं ताकि एक ऐसी फिल्म बनाई जा सके जिस पर हम भारतीय गर्व कर सकें। आदित्य ने इसे एकदम सही तरीके से पिच किया है। 
 
बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' को आदित्य धर ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसी दमदार कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। 

