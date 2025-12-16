Festival Posters

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, रिलीज के दूसरे सोमवार किया इतना कलेक्शन

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (17:22 IST)
रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर’ के साथ ऐसा बॉक्स ऑफिस कारनामा कर दिखाया है, जैसा भारतीय सिनेमा ने शायद ही पहले कभी देखा हो। इस फिल्म के जरिए अभिनेता ने ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े हासिल किए हैं, जो पैमाने, निरंतरता और ज़बरदस्त जन-स्वीकृति के दम पर पूरी तरह बेजोड़ हैं—वह भी सिर्फ एक ही भाषा के बाजार में। 
 
बिना मल्टी-लैंग्वेज रिलीज़ के सहारे इस तरह का प्रदर्शन भारतीय बॉक्स ऑफिस इतिहास में एक दुर्लभ क्षण है। फिल्म के आंकड़े इस उपलब्धि की विशालता को साफ दर्शाते हैं। ‘धुरंधर’ ने भारत में 396.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जबकि ओवरसीज़ वीकेंड कलेक्शन 123.66 करोड़ रुपए के चौंकाने वाले आंकड़े तक पहुंच चुका है, जो वैश्विक स्तर पर फिल्म को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को दर्शाता है। 
 
ये आंकड़े सिर्फ प्रभावशाली ही नहीं हैं—बल्कि यह मजबूत पकड़, लगातार रफ्तार और रिपीट ऑडियंस का संकेत भी देते हैं, जिस पर ट्रेड एनालिस्ट्स ओपनिंग डे की चर्चा से आगे खास नज़र रखते हैं। इस रन को वाकई ऐतिहासिक बनाता है इसका ओपनिंग वीकेंड के बाद भी लगातार मजबूती से चलना। 
 
दूसरे वीकेंड और सोमवार के प्रदर्शन ने नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं, यह साबित करते हुए कि फिल्म की सफलता केवल शुरुआती जिज्ञासा पर नहीं, बल्कि दर्शकों के भरोसे और ज़बरदस्त वर्ड ऑफ माउथ पर टिकी है। दिन-ब-दिन रिकॉर्ड टूटते गए हैं, जिससे ‘धुरंधर’ एक परिभाषित बॉक्स ऑफिस इवेंट बनकर उभरी है। फिल्म ने 11वें दिन 30 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। 
 
इस पूरी सफलता के केंद्र में हैं रणवीर सिंह—जो एक दमदार कमबैक के साथ भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ा रहे हैं और खुद को मासेस के किंग के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अलग-अलग सेंटर्स, डेमोग्राफिक्स और जियोग्राफीज़ में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की उनकी क्षमता, ऑडियंस के साथ उनके बेजोड़ कनेक्शन को और मज़बूत करती है। पूरी तरह ‘बीस्ट मोड’ में नजर आ रहे रणवीर ने सिर्फ आंकड़े नहीं दिए, बल्कि एक भरोसा दिया है—स्टार-ड्रिवन, परफॉर्मेंस-लेड सिनेमा पर भरोसा।
 
यह ऐतिहासिक सफर सिर्फ एक हिट फिल्म की कहानी नहीं है; यह रणवीर सिंह को उनकी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित करता है—जो आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस की संभावनाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं।

