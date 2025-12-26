Festival Posters

'धुरंधर' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, SRK और आमिर खान के बाद सबसे बड़ा नाम बने रणवीर सिंह

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (17:40 IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यह फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही हैं। अब 'धुरंधर' ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लोबली 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म ने महज 21 दिनों में यह आंकड़ा पार कर लिया। 
 
रणवीर सिंह अब आधिकारिक तौर पर 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुके हैं, जिससे उन्होंने अपनी पीढ़ी के इकलौते सच्चे सुपरस्टार के रूप में खुद को सबसे ऊपर साबित कर दिया है। ऐसे दौर में जहां स्टारडम कई फॉर्मेट, भाषाओं और डिजिटल शोर में बंटा नजर आता है, रणवीर की यह उपलब्धि एक अहम मोड़ है, जो पूरी तरह बॉक्स ऑफिस की ताकत, दर्शकों के प्यार और एक ही भाषा में रिलीज हुई दमदार परफॉर्मेंस आधारित सिनेमा से हासिल हुई है।
 
धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने एक बड़ी और यादगार सफलता हासिल की है, जिसने आज के दौर के रिकॉर्ड बदल दिए हैं। इसे खास बनाता है यह बात कि यह कामयाबी सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज हुई हिंदी फिल्म से मिली है, जो आज के पैन-इंडिया दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। 
 
फिल्म ने न तो डब वर्जन का सहारा लिया और न ही कई भाषाओं में रिलीज होने की जरूरत पड़ी। कहना गलत नहीं होगा कि यह पूरी तरह रणवीर सिंह और उनके स्टार पावर के दम पर चली है। सिर्फ बेहतरीन कलाकार ही नहीं, रणवीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक पूरे पैमाने के मास सुपरस्टार हैं, जिनका जादू मेट्रो शहरों से लेकर टियर-2 और टियर-3 सेंटरों तक बराबरी से चलता है। 

हम्ज़ा के किरदार में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने दर्शकों के दिल को छू लिया है, जिसे हर तरफ से तारीफ मिल रही है और लोग फिल्म को बार-बार देखने पहुंच रहे हैं। उनकी एक्टिंग को मिल रहा यह प्यार लगातार दर्शकों की भीड़ में बदल रहा है, जो आज के दौर में बड़े-बड़े फ्रेंचाइज़ी के लिए भी हासिल करना आसान नहीं होता।
 
ट्रेड के आंकड़े इस बड़ी कामयाबी की साफ तस्वीर दिखाते हैं। रणवीर की फिल्म धुरंधर तीसरे हफ्ते में भी पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रही है और वीक 3 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने हाल के बॉक्स ऑफिस इतिहास में बड़ी बेंचमार्क सेटर मानी जाने वाली पुष्पा को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी लंबी चलने वाली सफलता रणवीर को एक खास क्लब में खड़ा करती है, जहां पहले सिर्फ शाहरुख खान और आमिर खान जैसे नाम ही शामिल रहे हैं।
 
अपने समकालीन कलाकारों से कहीं आगे निकल चुके रणवीर सिंह ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि आज के हिंदी सिनेमा में सोलो स्टारडम की नई परिभाषा भी गढ़ दी है। धुरंधर के साथ उन्होंने सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दी, बल्कि इतिहास रच दिया है।

