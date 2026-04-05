रश्मिका मंदाना के बर्थडे पर 'राणाबाली' से खास वीडियो रिलीज, 'जायम्मा' अवतार ने जीता दिल

'राणाबाली' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसमें पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले नज़र आने वाले हैं। रश्मिका के जन्मदिन के मौके पर, मेकर्स ने एक खास वीडियो शेयर किया है और उन्हें एक प्यारा सा मैसेज दिया है।

यह वीडियो रश्‍मिका मंदाना के किरदार 'जायम्मा' के बनने के पीछे की कुछ झलकियां दिखाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि इस ऐतिहासिक किरदार को निभाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत और लगन दिखाई है, चाहे वो उनका लुक हो या किरदार की इमोशनल गहराई।

विजुअल्स को देखकर पता चलता है कि उन्होंने इस परफॉरमेंस में अपना दिल और जान लगा दी है। यह फिल्म उनके रियल-लाइफ पार्टनर विजय के साथ उनकी वापसी भी है, जिनसे उन्होंने हाल ही में शादी की है।

वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, उस इंसान के लिए जो अपनी चमक और प्यारी मुस्कान से दुनिया में रंग भर देती है। हमारी 'जायम्मा' उर्फ रश्मिका मंदाना को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। टीम #Ranabaali

'राणाबाली' एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो भारत के अतीत की कुछ अनसुनी सच्ची घटनाओं को पर्दे पर उतारती है। इसमें विजय देवरकोंडा औपनिवेशिक भारत (ब्रिटिश राज) के बैकड्रॉप पर एक खूंखार योद्धा के रूप में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका उनकी पत्नी 'जायम्मा' का किरदार निभा रही हैं।

फिल्म की एक और बड़ी हाईलाइट इसका हाल ही में रिलीज हुआ गाना "ओ मेरे साजन" है, जो जबरदस्त हिट रहा और इसने ऐतिहासिक बैकड्रॉप पर विजय और रश्मिका की कमाल की केमिस्ट्री की झलक दिखाई। शानदार विजुअल्स, दमदार कहानी, कास्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, यह फिल्म 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक बन गई है।

राहुल संकृत्यान द्वारा निर्देशित और टी-सीरीज के सहयोग से माइथ्री मूवी मेकर्स के वाई. रवि शंकर और नवीन येरनेनी द्वारा प्रोड्यूस की गई 'राणाबाली' में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड के तौर पर नज़र आएंगी। यह फिल्म विजय देवरकोंडा के साथ उनकी वापसी है, जो पर्दे पर एक दमदार जोड़ी होने का वादा करती है। 'राणाबाली' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।