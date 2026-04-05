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जानिए क्यों रश्‍मिका मंदाना करती हैं अपने फैंस के दिलों पर राज?

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Rashmika Mandanna birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (16:44 IST) Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (16:49 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्‍मिका मंदाना 5 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना स्टारडम और प्यार का एक और साल मना रही हैं। उनके मनमोहक अभिनय से लेकर उनके आकर्षक व्यक्तित्व तक, यहां वे सभी कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से हम उनसे प्यार करना बंद नहीं कर सकते।
 
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देश का पसंदीदा सितारा
रश्मिका मंदाना ने अपनी अपार लोकप्रियता से पूरे देश में दिल जीत लिया है। चाहे वह दक्षिण भारतीय फिल्म में उनकी शुरुआत हो या बॉलीवुड में उनका क्रॉसओवर, रश्मिका के आकर्षण ने उन्हें सभी क्षेत्रों के फिल्म प्रेमियों के लिए पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया है।
 
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एक परफेक्ट को-स्टार 
अपने सहज स्वभाव और पेशेवर रवैये के लिए जानी जाने वाली रश्मिका एक ड्रीम को-स्टार हैं। अपने सह-कलाकारों के साथ स्क्रीन पर मज़बूत केमिस्ट्री बनाने की उनकी क्षमता उन्हें निर्देशकों और साथी कलाकारों के बीच पसंदीदा बनाती है। उनकी सहयोगी भावना और सकारात्मक रवैये के लिए अक्सर उनकी प्रशंसा की जाती है।
 
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बहुमुखी पावरहाउस कलाकार
गंभीर भूमिकाओं से लेकर हल्के-फुल्के किरदारों तक, एक अभिनेत्री के रूप में रश्मिका की रेंज वाकई प्रभावशाली है। रोमांटिक ड्रामा, एक्शन से भरपूर थ्रिलर और यहां तक कि कॉमेडी जैसी विभिन्न विधाओं में ढलने का उनका कौशल एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। उन्होंने बार-बार साबित किया है कि वह यह सब कर सकती हैं।
 
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क्यूट और डाउन-टू-अर्थ पर्सनैलिटी 
रश्मिका न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि बेहद विनम्र भी हैं। सोशल मीडिया पर उनके मजेदार, मज़ेदार पल प्रशंसकों को उनका दीवाना बना देते हैं। चाहे चुटकुले सुनाना हो या पर्दे के पीछे की मस्ती साझा करना हो, वह अपने दर्शकों को हमेशा हंसाती रहती हैं।
 
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साड़ी क्वीन का खिताब
चाहे फिल्म की शूटिंग हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, रश्मिका ने हर साड़ी लुक को बखूबी निभाया है, जिसके चलते उन्हें साड़ी क्वीन का खिताब मिला है। इस पारंपरिक पोशाक पर उनके सुंदर और आधुनिक अंदाज ने उन्हें कई लोगों के लिए स्टाइल आइकन बना दिया है।
 
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एक प्रशंसक-पसंदीदा जो अपने दर्शकों से प्यार करती है
रश्मिका अपने प्रशंसकों के प्रति सच्चे प्यार के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से उनके साथ जुड़ती हैं, आभार और प्रशंसा के संदेश भेजती हैं। उनकी विनम्रता और दयालुता ही उन्हें वास्तव में प्रिय बनाती है।
 
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रोमांचक परियोजनाओं से भरा भविष्य
हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा दोनों में कई हाई-प्रोफाइल फिल्मों के साथ, रश्मिका का करियर और भी ऊँचाइयों पर पहुँचने वाला है। वह अगली बार बहुप्रतीक्षित पुष्पा 3 में नजर आएंगी, उनके पास मायसा, राणाबाली, कॉकटेल 2, एनिमल पार्क भी हैं, जो 2023 की ब्लॉकबस्टर एनिमल का सीक्वल है। फैन्स रश्मिका के आने वाले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

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