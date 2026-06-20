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रश्मिका मंदाना बनीं भरोसेमंद स्टार, 4 फिल्मों से बनाया 3800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस एम्पायर

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Rashmika Mandanna
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 20 Jun 2026 (17:16 IST) Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (17:18 IST)
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फैंस में प्यार से 'क्रश्मिका' कहे जाने से लेकर देश की प्यारी का टाइटल पाने तक, रश्मिका मंदाना धीरे-धीरे इंडियन सिनेमा की सबसे भरोसेमंद और लगातार बॉक्स ऑफ़िस स्टार्स में से एक बन गई हैं। चार्म, वर्सेटिलिटी और पैन-इंडिया अपील के रेयर कॉम्बिनेशन के साथ, एक्ट्रेस ने एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है जो हर रिलीज़ के साथ और मज़बूत होता जा रहा है।
 
रश्मिका मंदाना को हाल ही में रिलीज़ हुई 'कॉकटेल 2' में दीया के रोल के लिए बहुत प्यार और तारीफ मिल रही है। ऑडियंस उनकी इमोशनल परफ़ॉर्मेंस से गहराई से जुड़ी हैं, जबकि क्रिटिक्स और फ़ैन्स ने उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस और कैरेक्टर में ऑथेंटिसिटी लाने की काबिलियत को हाईलाइट किया है। पॉज़िटिव रिस्पॉन्स एक बार फिर उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर मज़बूत करता है जो आसानी से कमर्शियल सक्सेस को ऑडियंस के प्यार से जोड़ती है।
 
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रश्मिका के सफ़र को जो बात खास बनाती है, वह है हाल के सालों में बॉक्स ऑफिस पर मिली कुछ सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों से उनका जुड़ाव। उनकी फिल्मोग्राफी में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं, जिनमें पुष्पा 2 भी शामिल है, जिसने दुनिया भर में 1,742.10 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त कमाई की, जबकि पुष्पा: द राइज़ ने दुनिया भर में 350.10 करोड़ रुपए कमाए। 

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रश्मिका ने एनिमल में भी अहम भूमिका निभाई, जिसने दुनिया भर में 915.00 करोड़ रुपए कमाए, और छावा, एक और बड़ी कामयाबी जिसने दुनिया भर में 807.91 करोड़ रुपए कमाए। कुल मिलाकर, इन चार फिल्मों ने अकेले दुनिया भर में 3,815.11 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त कमाई की, जो बाज़ारों और भाषाओं में रश्मिका मंदाना के बढ़ते असर को दिखाता है और भारतीय सिनेमा की सबसे भरोसेमंद बॉक्स ऑफिस ताकतों में से एक के तौर पर उनकी पहचान को पक्का करता है। 
 
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उनकी मौजूदगी तेज़ी से ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट की पहचान बन गई है, जिससे कई लोग उन्हें फिल्ममेकर्स के लिए लकी चार्म और एक भरोसेमंद स्टार मानते हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स लगातार दर्शकों की अच्छी दिलचस्पी और शानदार बॉक्स ऑफिस रिटर्न दिलाते हैं।
 
जैसे-जैसे इंडियन सिनेमा पैन-इंडिया स्टोरीटेलिंग को अपना रहा है, रश्मिका मंदाना इस बदलाव में सबसे आगे हैं। ब्लॉकबस्टर क्रेडेंशियल्स, फैंस का बहुत प्यार, और दर्शकों को पसंद आने वाली परफॉर्मेंस के साथ, एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद बॉक्स ऑफिस ताकतों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। "रश्मिका मंदाना इफ़ेक्ट" अब कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक ऐसी चीज़ है जो मॉडर्न इंडियन बॉक्स ऑफिस लैंडस्केप को आकार दे रही है।

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