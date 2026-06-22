Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'कॉकटेल 2' की रिलीज के बाद रश्‍मिका मंदाना हुईं इमोशनल, 'दिया रेड्डी' को कहा अलविदा

Advertiesment
Rashmika Mandanna
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (12:45 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (12:47 IST)
google-news
रश्‍मिका मंदाना साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। रश्‍मिका की हालिया रिलीज फिल्म 'कॉकटेल 2' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन अहम किरदार में हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना ने फैंस को अपने सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक, 'कॉकटेल 2' की 'दिया रेड्डी' के मेकिंग के दिनों की एक खास झलक दिखाई है।
 
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से एक बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो शेयर किया है। इस क्लिप में रश्मिका शूटिंग सेटअप के दौरान नजर आ रही हैं, जो फैंस को दिया की दुनिया में ले जाती है। भले ही यह वीडियो काफी सिंपल है, लेकिन इसके साथ लिखा गया इमोशनल नोट फैंस के दिलों को छू रहा है।
 
दर्शकों द्वारा पसंद की जा रही इस लव स्टोरी पर बात करते हुए रश्मिका ने लिखा, हमने हमेशा 'हमेशा-हमेशा' वाले प्यार पर भरोसा किया है और हमने इसे जीया भी है। इसके बाद उन्होंने एक इमोशनल मैसेज के साथ साइन-ऑफ करते हुए लिखा, "प्यार के साथ अलविदा। आपकी अपनी, दिया रेड्डी और रश्मिका।"

ALSO READ: आमिर खान की 'दिल' को रिलीज हुए 34 साल पूरे, ये बातें फिल्म को आज भी बनाती हैं क्लासिक लव स्टोरी
 
यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब दिया रेड्डी के किरदार पर लोग जमकर प्यार बरसा रहे हैं। दर्शकों ने इस रोल में रश्मिका की सादगी, ग्रेस और ईमानदारी की काफी तारीफ की है, जिसने दिया को 'कॉकटेल 2' के सबसे बेहतरीन हाइलाइट्स में से एक बना दिया है।
 
webdunia
इस BTS पोस्ट पर फैंस ने तुरंत रिएक्ट किया। कई लोगों ने कहा कि एक ऐसे किरदार को अलविदा कहना बहुत मुश्किल है जिससे वे इतनी गहराई से जुड़ चुके हैं। यह वीडियो पर्दे के पीछे के सफर और उस एक्ट्रेस की एक खूबसूरत याद दिलाता है जिसने दिया के किरदार में जान फूंक दी।
 
पिछले कुछ सालों में, रश्मिका मंदाना ने देश भर के दर्शकों के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाया है, और दिया रेड्डी को मिल रहा रिस्पॉन्स उनकी इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी का एक और उदाहरण है। भले ही उन्होंने इस किरदार को अलविदा कह दिया हो, लेकिन फैंस 'दिया' और रश्मिका दोनों को लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आमिर खान की 'दिल' को रिलीज हुए 34 साल पूरे, ये बातें फिल्म को आज भी बनाती हैं क्लासिक लव स्टोरी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels