बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थीं रति अग्निहोत्री, 10 साल की उम्र में शुरू की मॉडलिंग

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री 10 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रति का जन्म 1960 में यूपी के बरेली शहर में हुआ था। रति अग्निहोत्री ने अपने बॉलीवुड करियर में बड़े-बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और उनके काम को लोगों से खूब सराहना भी मिली।

रति अग्निहोत्री को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उन्होंने 10 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वह 16 साल की उम्र में हिरोइन बन गई थीं। रति के टेलेंट को तमिल निर्देशक भारती राजा ने पहचाना और उन्हें महज 16 साल की मउ्र में अपनी फिल्म 'पुदिया वरपुकल' में कास्ट कर लिया।

इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद रति को कई ऑफर मिलने लगे। रति ने महज 3 साल में 32 तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी साउथ सुपरस्टार कमल हासन के साथ खूब जमी थी।

रति अग्निहोत्री ने कमल हासन संग ही 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'एक दूजे के लिए' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। रति अग्निहोत्री ने बॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया। रति ने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया।

रति अग्निहोत्री ने अपने करियर के पीक पर 1985 में बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से शादी की। शादी के बाद पति ने रति पर फिल्मों में काम न करने का दबाव बनाया। शादी के बाद रति ने सिर्फ एक फिल्म की और फिर एक्टिंग छोड़ दी। इसके बाद वह पूरी तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं।

रति का वैवाहिक जीवन काफी मुश्किलों भरा रहा। बेटे तनुज के जन्म के बाद उनके और पति के बीच झगड़े बढ़ते चले गए। एक दिन रति अग्निहोत्री और उनके पति के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने आपस में मारपीट करना शुरू कर दी थी। इसके बाद साल 2015 में रति अग्निहोत्री ने पति अनिल विरवानी के खिलाफ चाकू से मारने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे।

रति अग्निहोत्री ने शादी के 30 साल बाद 2015 में पति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद रति 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'डिटेक्टर' और टीवी शो 'काजल' में नजर आई थीं। रति अग्निहोत्री ने अपने करियर में 10 भाषाओं की तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया है।