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धर्म और उम्र की दीवार तोड़कर रत्ना पाठक और नसीरुद्दीन शाह ने रचाई थी शादी, दिलचस्प है लव स्टोरी

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Ratna Pathak Shah Birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:19 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:23 IST)
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बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रत्ना पाठक 18 मार्च को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। रत्ना पाठक ने न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि थिएटर्स, टीवी और वेब सीरीज में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया है। रत्ना के सिनेमाई दुनिया की शुरुआत बतौर थिएटर आर्टिस्ट हुई थी और वहीं पर उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह से हुई थी। 
 
1957 को मुंबई जन्मी रत्ना पाठक की रगों में अभिनय दौड़ता है। वे दिग्गज अभिनेत्री दीना पाठक की बेटी और सुप्रिया पाठक की बहन हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से स्नातक रत्ना ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की, जो आज भी उनका पहला प्यार बना हुआ है।
 
रत्ना और नसीरुद्दीन शाह की पहली मुलाकात 1975 में सत्यदेव दुबे के नाटक 'संभोग से संन्यास तक' के रिहर्सल के दौरान हुई थी। उस वक्त नसीर एक असफल शादी और निजी मुश्किलों से गुजर रहे थे। रत्ना उनके जीवन में एक सुकून बनकर आईं।
 
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दोनों के बीच धर्म की दीवार कभी नहीं आई। नसीर उम्र में उनसे लगभग 7-8 साल बड़े थे, लेकिन उनके विचार और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें जोड़ दिया। नसीर के पिछले रिश्ते और उनके अलगाव के बावजूद, रत्ना ने पूरे धैर्य के साथ उनका साथ दिया। आखिरकार, 1 अप्रैल 1982 को एक सादे समारोह में दोनों ने शादी कर ली। आज उनके दो बेटे, इमाद और विवान शाह भी कला की दुनिया में सक्रिय हैं।
 
रत्ना पाठक ने 1983 में फिल्म 'मंडी' से डेब्यू किया, लेकिन उन्हें घर-घर में पहचान मिली 80 के दशक के सीरियल 'इधर-उधर' से। हालांकि, भारतीय टेलीविजन के इतिहास में उनका 'माया साराभाई' (साराभाई वर्सेस साराभाई) का किरदार अमर हो गया। उनकी 'मोनिशा, दैट्स सो मिडिल क्लास' वाली लाइन आज भी मीम्स की दुनिया में राज करती है।
 
आज 69 की उम्र में भी रत्ना पाठक उतनी ही सक्रिय हैं। वे न केवल फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आती हैं, बल्कि अपनी बेबाक राय के लिए भी जानी जाती हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने महिलाओं की स्थिति और समाज में बढ़ती रूढ़िवादिता पर खुलकर बात की है। उनके अनुसार, एक कलाकार का काम केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को आइना दिखाना भी है।

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