Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






30 लोगों ने घेरा, ड्राइवर-चौकीदार को पीटा, रवीना टंडन ने दो साल पहले हुई घटना पर तोड़ी चुप्पी

Advertiesment
Raveena Tandon news
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 18 May 2026 (12:15 IST) Updated Date: Mon, 18 May 2026 (12:18 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों अपनी अपकमिंग मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच उन्होंने अपने साथ घटी एक ऐसी खौफनाक घटना का खुलासा किया है, जिसने सोशल मीडिया के डार्क साइड और सेलिब्रिटीज की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 
 
लगभग दो साल पहले मुंबई के खार (बांद्रा) इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक परिवार ने दावा किया था कि रवीना टंडन के ड्राइवर ने उनकी बुजुर्ग मां को गाड़ी से टक्कर मारी और विरोध करने पर नशे में धुत रवीना ने उनके साथ मारपीट की। 
 
webdunia
अब इस पूरे मामले की सच्चाई रवीना टंडन ने सामने रखी है। एक्ट्रेस ने बताया कि असल में उस समय क्या हुआ था। ईटाइम्स संग बात करते हुए रवीना ने कहा, पुलिस जांच में यह साफ हो चुका है कि वह कोई रोड रेज की घटना नहीं थी, बल्कि उनसे मोटी रकम वसूलने की एक सोची-समझी साजिश Plan) थी। 

ALSO READ: दीपिका पादुकोण से नरगिस फाखरी तक: इन एक्ट्रेसेस ने अपने धमाकेदार डेब्यू से बॉलीवुड में मचाया तहलका
 
रवीना ने कहा, खुशकिस्मती से हमारे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिससे तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सोशल मीडिया एक वरदान भी है और अभिशाप भी। उस भीड़ ने वीडियो को इस तरह से एडिट करके पोस्ट किया था ताकि मैं डर जाऊं और बदनामी के डर से पैसे देकर मामला रफा-दफा कर दूं।
 
एक्ट्रेस ने बताया कि मुंबई पुलिस की जांच और मौके के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि महिलाएं गाड़ी के करीब जरूर थीं, लेकिन कार से किसी को भी कोई टक्कर नहीं लगी थी। इसके बावजूद वहां मौजूद भीड़ ने जानबूझकर हंगामा खड़ा किया।
 
webdunia
रवीना ने उस रात की पूरी कहानी बयां करते हुए कहा कि उनका ड्राइवर पिछले 10 साल से उनके साथ है और वह उनके परिवार के सदस्य जैसा है। कुछ लोग रात के समय उनके घर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिस पर ड्राइवर ने केवल महिला का फोन नीचे की तरफ झुका दिया। इतने में ही महिला भड़क गई और चिल्लाने लगी कि 'तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हारे खिलाफ रेप और छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराऊंगी।' 
 
रवीना ने बताया कि जब उन्होंने अंदर से यह सुना, तो उन्हें लगा कि एक मासूम ड्राइवर झूठे केस में जेल चला जाएगा। एक महिला होने के नाते वह बीच-बचाव करने और बात करने बाहर निकलीं। लेकिन जैसे ही वह बाहर आईं, वहां करीब 30 आदमियों की हिंसक भीड़ जमा हो चुकी थी।

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
भीड़ इतनी उग्र थी कि उन्होंने रवीना के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और उन पर हमला किया। स्थिति बिगड़ती देख ड्राइवर ने रवीना को खींचकर गेट के अंदर किया। इसके बाद भीड़ ने बाहर अकेले बचे ड्राइवर और सोसाइटी के चौकीदार को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। रवीना ने जब पुलिस को फोन करने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उनका फोन छीन लिया।
 
खौफ का आलम यह था कि एक शख्स बाउंड्री लांघकर रवीना टंडन के घर के अंदर तक घुस आया था। उस वक्त अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए रवीना खुद आगे आईं और उन्होंने सचमुच उस आदमी की कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर खींचकर फेंका।
 
रवीना टंडन ने अपने फैंस और आम जनता को सलाह दी है कि आज के दौर में सुरक्षा के लिहाज से अपनी गाड़ियों में डैशकैम और घरों के बाहर सीसीटीवी जरूर लगवाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी झूठी कहानी को सच बनाकर पेश करने में चंद मिनट लगते हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दीपिका पादुकोण से नरगिस फाखरी तक: इन एक्ट्रेसेस ने अपने धमाकेदार डेब्यू से बॉलीवुड में मचाया तहलका

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels