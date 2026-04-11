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रवीना टंडन का रॉयल काफतान लुक वायरल, स्नीकर्स के साथ एथनिक स्टाइल ने जीता दिल

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Raveena Tandon latest photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:32 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:35 IST)
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जब बात स्टाइल और ग्रेस की आती है, तो रवीना टंडन का नाम सबसे ऊपर आता है। हाल ही में रवीना ने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वे सीढ़ी के पास पोज़ देती नज़र आ रही हैं। 
 
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रवीना टंडन का यह लुक एथनिक कंफर्ट और मॉडर्न चार्म का एक बेहतरीन मिश्रण है। एक्ट्रेस ने इस फोटोशूट के लिए आइवरी शेड का एक खूबसूरत काफतान चुना है। इस आउटफिट पर बारीक सफेद धागों की एम्ब्रॉयडरी है, जो इसे रिच लुक दे रही है। 
 
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आउटफिट का मुख्य आकर्षण इसके हेमलाइन पर लगे मोती हैं, जो काफतान को एक रॉयल टच दे रहे हैं। इसे रवीना ने मैचिंग फ्लेयर्ड पलाज़ो के साथ पेयर किया है।
 
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अक्सर एथनिक कपड़ों के साथ लोग हील्स पहनते हैं, लेकिन रवीना ने मेटैलिक गोल्डन चंकी स्नीकर्स पहनकर पूरे गेम को ही बदल दिया। यह दर्शाता है कि रवीना कंफर्ट और स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरतीं।
 
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रवीना ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला रखा है। उनके बालों का डार्क महोगनी/रेड टिंट उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो ला रहा है। 
 
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रवीना ने कैमरे के सामने जिस नजाकत और एटीट्यूड के साथ पोज़ दिया है, वह उन्हें असल मायने में 'क्वीन' बनाता है। उनकी बोल्ड रेड लिपस्टिक और मैचिंग नेल पेंट उनके मेकअप को कम्पलीट कर रहे हैं।
 
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सीढ़ियों पर बैठकर दिया गया उनका रिलैक्स्ड पोज़ हो या हाथ में लग्जरी वॉच फ्लॉन्ट करते हुए उनका साइड प्रोफाइल—हर तस्वीर में रवीना का ग्लैमर उभर कर आ रहा है। 

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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:32 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:35 IST)

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