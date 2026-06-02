रवीना टंडन के घर में 25 लाख रुपये की चोरी: मां का भरोसा जीतकर महिला ने उड़ाए हीरे-सोने के गहने, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के परिवार से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस महिला पर परिवार ने वर्षों तक भरोसा किया, उसी पर अब करीब 25 लाख रुपये के कीमती गहने और महंगी घड़ियां चोरी करने का आरोप लगा है। इस मामले ने न सिर्फ टंडन परिवार को झटका दिया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि भरोसे के दायरे के भीतर से आता है।

पांच साल में जीता भरोसा, फिर लगा बड़ा आरोप पुलिस के मुताबिक 47 वर्षीय राशि छाबड़िया वर्ष 2020 से टंडन परिवार के घर आ-जा रही थी। बताया जा रहा है कि उसने अभिनेत्री की मां की देखभाल और मदद करके परिवार का विश्वास जीत लिया था। धीरे-धीरे वह घर के माहौल का हिस्सा बन गई और परिवार को उस पर पूरा भरोसा हो गया।

हालांकि, इसी भरोसे के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि राशि ने घर में रखे लॉकर को खोलकर उसमें से सोने और हीरे के कीमती गहने तथा दो महंगी घड़ियां चुरा लीं।

लॉकर खुला तो उड़ गए होश मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवार ने लॉकर की जांच की और उसमें रखी कई कीमती वस्तुएं गायब मिलीं। अचानक इतनी बड़ी मात्रा में जेवर और घड़ियां गायब होने से परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए।

शुरुआत में परिवार ने राशि छाबड़िया से इस बारे में पूछताछ की। लेकिन उसने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया और कहा कि उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद परिवार का शक लगातार गहराता गया।

पुलिस जांच में सामने आया सच जब संदेह बढ़ा तो परिवार ने जुहू पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संदिग्ध महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने कथित तौर पर चोरी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी के पास से चोरी हुई कुछ महंगी घड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं।

बाकी गहनों की तलाश जारी फिलहाल पुलिस चोरी हुए बाकी सोने और हीरे के गहनों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि चोरी की गई अन्य कीमती वस्तुएं कहां रखी गई हैं या उन्हें कहीं बेचा तो नहीं गया।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि घरों में लंबे समय से आने-जाने वाले लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना सुरक्षित है। रवीना टंडन के परिवार के साथ हुई यह घटना भरोसे और सुरक्षा दोनों को लेकर बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई है।