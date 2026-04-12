टाइम्स स्क्वायर पर छाए रवि दुबे, ‘रामायण’ में लक्ष्मण के किरदार को लेकर बढ़ा क्रेज

Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (11:25 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (11:26 IST)
वैश्विक फैनडम के एक अद्भुत प्रदर्शन में, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रवि दुबे को न्यूयॉर्क सिटी के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड्स पर प्रदर्शित किया गया। यह विशाल डिजिटल ट्रिब्यूट उनके समर्पित फैंस द्वारा आयोजित किया गया, जो आने वाली फिल्म 'रामायण' में उनके बहुप्रतीक्षित लक्ष्मण के किरदार का जश्न मनाता है।
मैनहट्टन के केंद्र को रोशन करने वाला यह दृश्य दुबे को एक शाही और योद्धा जैसी छवि में प्रस्तुत करता है, जो उनके इस प्रोजेक्ट के भव्य पैमाने का संकेत देता है। अपनी शानदार अदाकारी और दर्शकों से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले अभिनेता ने इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान को देखकर अपनी गहरी भावनाएं सोशल मीडिया पर साझा कीं।
इस खास पल से अभिभूत होकर, रवि दुबे ने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ इसे साझा किया और अपने फैंस के साथ गहरे रिश्ते को व्यक्त किया। इस उपलब्धि पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, वाह… क्या आप लोगों ने मुझे टाइम्स स्क्वायर पर लगा दिया?! इतने सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे फैंस मिले हैं जो परिवार बन गए हैं। मैंने अभी यह देखा, और मैं सच में भावुक हूँ। इस प्यार के लिए धन्यवाद… यह मेरे लिए सब कुछ है। जय श्री राम।
फैंस द्वारा की गई यह पहल दुबे के लक्ष्मण के किरदार को लेकर भारी उत्साह को दर्शाती है। भारतीय विरासत को टाइम्स स्क्वायर जैसे वैश्विक मंच से जोड़ते हुए, यह ट्रिब्यूट ‘रामायण’ की सार्वभौमिक अपील और दुबे की इंडस्ट्री में मजबूत पहचान को उजागर करता है।
जैसे-जैसे अभिनेता इस पौराणिक किरदार को जीवंत करने की तैयारी कर रहे हैं, यह अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि उनके बहुमुखी करियर और दुनियाभर में फैले उनके “फैमिली” जैसे फैंस का प्रमाण है।