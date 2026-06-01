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मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' का है एस. वेंकिटरमणन से गहरा कनेक्शन, जानिए देश के 18वें RBI गवर्नर कीऐतिहासिक कहानी

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Governor movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (16:41 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (16:43 IST)
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​साल की सबसे मच-अवेटेड फिल्मों में से एक 'गवर्नर' में मनोज बाजपेयी और अदा शर्मा लीड रोल में नजर आने वाले हैं, और इस फिल्म ने अभी से दर्शकों के बीच एक जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। यह फिल्म भारत के इकोनॉमिक इतिहास के एक बेहद जरूरी लेकिन अनसुने चैप्टर को पर्दे पर दिखाने जा रही है। 
 
फिल्म में 1990 के दशक के उस बड़े और उथल-पुथल भरे फाइनेंशियल क्राइसिस (आर्थिक संकट) को बहुत ही ग्रिपिंग और एंगेजिंग तरीके से बड़े पर्दे पर लाया गया है। ट्रेलर में मनोज बाजपेयी की कमाल की परफॉर्मेंस ने तो सबका दिल जीत ही लिया है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि उनका यह रोल असल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर एस. वेंकिटरमणन से इंस्पायर्ड है।

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​भारतीय सिविल सर्वेंट और जाने-माने इकोनॉमिस्ट एस. वेंकिटरमणन ने दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 के बीच RBI के 18वें गवर्नर के रूप में देश की कमान संभाली थी। उन्होंने उस बेहद नाजुक दौर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जब भारत अभूतपूर्व आर्थिक दबावों और बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा था।
 
​एस. वेंकिटरमणन की विरासत भारत के 1991 के आर्थिक संकट से गहराई से जुड़ी हुई है। जब देश एक गंभीर 'बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस' (भुगतान संतुलन संकट) से जूझ रहा था और देश का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व) लगभग खत्म होने की कगार पर था, तब उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास के इस सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से देश को बाहर निकालने में एक ऐतिहासिक रोल निभाया था। 
 
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दशकों की प्रशासनिक सेवा और मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड वाले इस सीनियर आईएएस अधिकारी ने इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने से पहले राज्य और केंद्र सरकारों में कई अहम पदों पर काम किया था। उस दौर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व) इस कदर गिर चुका था कि देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के इम्पोर्ट (आयात) के लिए ही पैसे बचे थे। 
 
इस अभूतपूर्व इमरजेंसी का सामना करते हुए, एस. वेंकिटरमणन ने एक बेहद विवादास्पद लेकिन बेहद जरूरी कदम उठाने का फैसला किया, उन्होंने इमरजेंसी विदेशी लोन लेने के लिए भारत के सोने के भंडार को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी। उनके नेतृत्व में, लगभग 405 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए सोने को विदेशों में भेजा गया और इंटरनेशनल बैंकों के पास गिरवी रखा गया। इस साहसिक फैसले ने भारत को डिफॉल्टर होने से बचा लिया और नीति निर्माताओं को बड़े आर्थिक सुधार (इकोनॉमिक रिफॉर्म्स) लागू करने के लिए जरूरी समय दे दिया। 

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आज इस फैसले को मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस महान सिविल सर्वेंट का 18 नवंबर, 2023 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।
 
​एस. वेंकिटरमणन से इंस्पायर्ड किरदार निभाने जा रहे मनोज बाजपेयी ने उन्हें एक ऐसा विजनरी बताया, जिसने उस समय इतना बड़ा रिस्क लिया जब देश का भविष्य पूरी तरह अनिश्चित था। एक्टर के मुताबिक, पूर्व RBI गवर्नर को इस रोल के लिए कोई आम पसंद नहीं माना जा रहा था, बल्कि उन्हें एक नेशनल इमरजेंसी के दौरान इस जिम्मेदारी के लिए लाया गया था।
 
​मनोज बाजपेयी ने कहा, "वेंकिटरमणन की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत ने ही भारत को दिवालिया होने से बचाया था। इस फिल्म का मकसद एक ऐसे इंसान की कहानी को सामने लाना है, जिसका भारत को आर्थिक रूप से जिंदा रखने में इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद, आम जनता उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती।
 
सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म 'गवर्नर' 1990 के दशक के उस आर्थिक संकट (इकोनॉमिक कोलैप्स) की गहराई में ले जाती है, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। सस्पेंस, पावर और पॉलिटिकल ड्रामे से भरपूर इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को उस दौर के क्राइसिस और देश के सर्वाइवल की एक बेहद रोमांचक झलक दिखाता है। नेशनल अवार्ड-विनिंग एक्टर मनोज बाजपेयी फिल्म में गवर्नर के लीड रोल में सेंटर स्टेज संभाल रहे हैं, और उनका ऐसा खूंखार और कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस पहले कभी नहीं देखा गया है।
 
​दमदार और इम्पैक्टफुल डायलॉग्स से सजी इस बेमिसाल कहानी को सनशाइन पिक्चर्स लेकर आ रहा है। इस फिल्म को चिन्मय मांडलेकर ने डायरेक्ट किया है और इसके प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं। फिल्म के को-प्रोड्यूसर आशिन ए. शाह हैं, जबकि इसकी स्क्रिप्ट सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखी है। फिल्म के खूबसूरत गाने महान गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं और इसका म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है।​यह फिल्म 12 जून 2026 को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।

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