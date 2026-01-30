Festival Posters

50 सेलेब्स, एक महल और The Lion का खौफ, शुरू होने जा रहा The 50, जानिए कब और कहां देख सकते हैं शो

The 50 India JioHotstar

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (15:51 IST)
भारतीय टेलीविजन की दुनिया में एक नया धमाका होने जा रहा है, जिसका नाम 'द 50' है। यह रियलिटी शो अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और बड़े पैमाने के कारण चर्चा में है। इसे 'रियलिटी शोज का बाप' कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक साथ 50 मशहूर सेलेब्स नजर आने वाले हैं।
 
'द 50' मूल रूप से मशहूर फ्रेंच सीरीज 'Les Cinquante' और अमेरिकी शो 'Los 50' का भारतीय रूपांतरण (Adaptation) है। इस शो में टीवी, फिल्म, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डिजिटल वर्ल्ड के 50 सेलेब्स एक आलीशान महल में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करेंगे। 
 

कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं 

इस शो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई तय नियम या 'रूल बुक' नहीं है। कंटेस्टेंट्स को हर कदम पर अचानक मिलने वाले टास्क और चुनौतियों का सामना करना होगा। शो में स्ट्रेटेजी, दोस्ती और अडैप्टेबिलिटी ही सर्वाइव करने की कुंजी है। 
 

द लायन 

शो में एक रहस्यमयी मास्टरमाइंड है जिसे 'द लायन' कहा जा रहा है। वह अपनी 'एनिमल आर्मी' (फॉक्स, डॉग और खरगोश के मास्क पहने लोग) के साथ कंटेस्टेंट्स पर नजर रखेगा और खेल को कंट्रोल करेगा। 
 
'द 50' को मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इस शो को होस्ट कर रही हैं। यह शो 1 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर रात 9:00 बजे और टेलीविजन पर Colors TV पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं।
 

देखिए 50 कंटेस्टेंट्स के नाम 

  1. करण पटेल (ये है मोहब्बतें फेम)
  2. प्रिंस नरूला (बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्सविला विनर)
  3. युविका चौधरी (एक्ट्रेस और प्रिंस की पत्नी)
  4. दिव्या अग्रवाल (बिग बॉस OTT 1 विनर)
  5. शिव ठाकरे (बिग बॉस मराठी विनर और BB 16 रनरअप)
  6. मनीषा रानी (झलक दिखला जा विनर)
  7. उर्वशी ढोलकिया (बिग बॉस 6 विनर)
  8. रिद्धि डोगरा (एक्ट्रेस - असुर, जवान)
  9. शाइनी दोशी (पांड्या स्टोर फेम)
  10. निक्की तंबोली (बिग बॉस 14)
  11. अर्चना गौतम (बिग बॉस 16)
  12. सिद्धार्थ भारद्वाज (स्प्लिट्सविला विनर)
  13. रिद्धिमा पंडित (बहू हमारी रजनीकांत फेम)
  14. चाहत पांडे (बिग बॉस 18 फेम)
  15. मोनालिसा (भोजपुरी एक्ट्रेस)
  16. विक्रांत सिंह राजपूत (मोनालिसा के पति)
  17. श्रुतिका अर्जुन (बिग बॉस 18)
  18. दिग्विजय सिंह राठी (स्प्लिट्सविला/बिग बॉस 18)
  19. सिवेत तोमर (रोडीज/स्प्लिट्सविला)
  20. हामिद बरकजी (रोडीज विनर)
  21. नीहल चुडासमा (मिस दीवा यूनिवर्स)
  22. कृष्णा श्रॉफ (जैकी श्रॉफ की बेटी)
  23. अरबाज़ पटेल (बिग बॉस मराठी)
  24. बेबिका धुर्वे (बिग बॉस OTT 2)
  25. तेजस्वी मदिवड़ा (साउथ एक्ट्रेस)
  26. नतालिया जैनोशेक (पोलिश एक्ट्रेस)
  27. फैसल शेख (Mr. Faisu)
  28. लवकेश कटारिया (यूट्यूबर)
  29. रजत दलाल (फिटनेस इन्फ्लुएंसर)
  30. दुष्यंत कुकरेजा (कंटेंट क्रिएटर)
  31. मैक्सटर्न (सागर ठाकुर) (यूट्यूबर)
  32. अर्चित कौशिक (डिजिटल क्रिएटर)
  33. लक्ष्य कौशिक (डिजिटल क्रिएटर)
  34. रचित रोझा (यूट्यूबर)
  35. फैज बलोच (डिजिटल क्रिएटर)
  36. सौरभ घाडगे (कॉमेडियन/क्रिएटर)
  37. अदनान शेख (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)
  38. वंशज सिंह (यूट्यूबर और गेमर)
  39. डीनो जेम्स (रैपर, खतरों के खिलाड़ी विनर)
  40. काका (Immortal Kaka) (पंजाबी सिंगर)
  41. सपना चौधरी (डांसर और सिंगर)
  42. यंग सैमी (रैपर)
  43. खानजादी (रैपर)
  44. आर्या जाधव (Arya QK) (रैपर)
  45. डिंपल सिंह (भोजपुरी सिंगर)
  46. नीलम गिरी (भोजपुरी एक्ट्रेस)
  47. सुमेरा शेख (स्टैंड-अप कॉमेडियन)
  48. आरुषि चावला (डांसर/रोडीज फेम)
  49. जाह्नवी किरण किलेकर (टीवी एक्ट्रेस)
  50. भव्य सिंह (डिजिटल क्रिएटर)

