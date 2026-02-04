नेटफ्लिक्स की 'फैमिली बिजनेस' के फर्स्ट लुक ने जीता फैंस का दिल, 7 साल बाद रिया चक्रवर्ती की वापसी

नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज 'फैमिली बिजनेस' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज़ हो चुका है और आते ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया है। विजय वर्मा और अनिल कपूर की लीड वाली यह सीरीज़ परिवार, पावर और महत्वाकांक्षा की कहानी दिखाने वाली है।

टीजर में रिया चक्रवर्ती की भी झलक देखने को मिली, जो 7 साल बाद एक्टिंग में वापसी कर रही हैं। उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा है और इस तरह से वह टीज़र का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा बन गई हैं।

जैसे ही टीज़र रिलीज़ हुआ, सोशल मीडिया पर फैंस और दर्शकों की भावुक और सपोर्टिव प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, जो रिया की जर्नी को करीब से फॉलो करते रहे हैं। नेटिज़न्स ने प्यार, सम्मान और तारीफ़ के मैसेज भेजे। कुछ कमेंट्स में लिखा गया, “जो कुछ भी उन्होंने झेला, उसके बाद उन्हें प्यार और सम्मान मिलना ही चाहिए।

कई लोगों ने रिया चक्रवर्ती के कमबैक की ताकत को भी बताया, जैसे '7 साल बाद और वे एक्टिंग में वापस आ गईं। ये बहुत पावरफुल फील होता है' और 'जो कुछ उन्होंने झेला, बहुत कम लोग उसे संभाल पाते और फिर भी मुस्कुरा पाते। हमेशा रेस्पेक्ट।' कुछ ने उनकी वापसी को प्रेरणादायक बताया, 'एक फ़ीनिक्स की तरह, उन्होंने हर मुश्किल के बाद उठकर दिखाया' और 'उनकी जर्नी हिम्मत की मिसाल है। उन्हें सिर्फ़ सम्मान नहीं, बल्कि माफी भी मिलनी चाहिए!'

रिया चक्रवर्ती की फैमिली बिजनेस के जरिए वापसी ने साफ तौर पर दर्शकों के दिलों को छू लिया है, और टीज़र को एक ऐसा पल बना दिया है जिसे सबने मिलकर सेलिब्रेट और महसूस किया। नेटिज़न्स की जबरदस्त प्रतिक्रिया सिर्फ़ सीरीज़ के लिए एक्साइटमेंट नहीं दिखाती, बल्कि दर्शकों और रिया की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी के बीच गहरे कनेक्शन को भी बताती है।

'फैमिली बिजनेस' की रिलीज से पहले ही फर्स्ट लुक ने ये साफ कर दिया है कि यह सीरीज कितना दिलचस्प और चर्चित होने वाली है। रिया के लिए यह उनके लिए पावरफुल चैप्टर 2 की शुरुआत है, जिसमें प्यार, सम्मान और दर्शकों का भरोसा शामिल है।