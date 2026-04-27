सुशांत सिंह राजपूत केस में 6 साल बाद रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, कोर्ट ने बैंक खाते अनफ्रीज करने का दिया आदेश

साल 2020 में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था। एक्टर की मौत के मामले में सामने आए ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को जेल तक जाना पड़ा। अब रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को एक बड़ी राहत मिली है।

मुंबई की एक विशेष NDPS कोर्ट ने रिया, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती के बैंक खातों को तुरंत अनफ्रीज करने का आदेश दिया है। यह फैसला रिया के लिए न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है।

NCB ने 2020 में जांच के दौरान रिया और उनके परिवार के कई बैंक खातों को इस संदेह में फ्रीज कर दिया था कि इनका संबंध ड्रग्स की खरीद-फरोख्त से हो सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि NCB ने खातों को फ्रीज करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं ली थी।

अदालत ने इसे कानून की "गंभीर चूक" करार दिया। कोर्ट ने कहा कि NDPS अधिनियम के तहत संपत्ति या खातों को फ्रीज करने की शक्ति असीमित नहीं है और इसके लिए सख्त कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार खातों को फिर से संचालित करने की अनुमति दे दी है।

कोर्ट ने इस आदेश में रिया पर लगे आरोपों की मेरिट (गुण-दोष) पर चर्चा नहीं की। अदालत का पूरा ध्यान इस बात पर था कि क्या जांच एजेंसी ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण होना चाहिए कि संपत्ति अवैध गतिविधियों से जुड़ी है, और इसे समय पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।

बैंक खातों का अनफ्रीज होना रिया के लिए राहत की आखिरी कड़ी नहीं है। पिछले एक साल में उनके पक्ष में कई अहम फैसले आए हैं। इससे पहले सीबीआई की तरफ से रिया को क्लीन चिट मिली थी। CBI ने अपनी जांच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत में किसी भी तरह की साजिश या हत्या की संभावना को खारिज करते हुए इसे आत्महत्या करार दिया था।



बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल ही रिया को उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया था, जिससे उनकी विदेश यात्रा पर लगी पाबंदियां खत्म हो गईं। कानूनी मोर्चे पर मजबूती मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती अब अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वह मशहूर फिल्म निर्माता हंसल मेहता के एक आगामी प्रोजेक्ट के साथ अभिनय की दुनिया में वापसी कर रही हैं।