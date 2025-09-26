Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Rise and Fall: अरबाज ने खोला कुब्रा का गेम प्लान, अनाया बोलीं– विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Reality Show

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (11:07 IST)
अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों जोरदार विवादों, बदलते रिश्तों और गरमागरम टकरावों की वजह से चर्चा में है। इस पूरे ड्रामे के बीच अनाया बांगर साफ कह रही हैं कि वह किसी भी हाल में “विक्टिम कार्ड” नहीं खेलेंगी।
 
बेसमेंट में मौजूद अरबाज़ पटेल अपनी संघर्षभरी जिंदगी को मज़ाक और गॉसिप का ज़रिया बना चुके हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने कुब्रा सैत के ऑफ-कैमरा गेम प्लान का खुलासा किया। अरबाज़ का आरोप था कि कुब्रा ने उन्हें आरुष को टारगेट करने के लिए उकसाया। 
 
webdunia
जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया तो कुब्रा भावुक होकर रो पड़ीं, लेकिन अरबाज़ ने उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा— 'टावर में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा, भले ही आप उनके लिए खड़े हों।'
 
अनाया पर भी अरबाज़ ने तंज कसा कि वह उनके समर्थन में क्यों नहीं बोलीं। इस पर अनाया ने दो टूक कहा कि वह सही समय आने पर बोलेंगी, खासकर एलिमिनेशन के दौरान। जब अरबाज़ ने उन्हें संघर्षों को भुनाकर सहानुभूति लेने की सलाह दी तो अनाया ने साफ कहा—“मुझे विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है।” उनकी ये दृढ़ता सभी को चौंका गई।
 
webdunia
इधर घर में इस हफ्ते का वर्कर्स बनाम रूलर्स का खेल भी गर्मा रहा है। अरबाज़ पटेल, बाली, आहाना, अनाया, आरुष और आकृति के साथ अर्जुन बिजलानी वर्कर्स की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहाना कुमरा, किकू शारदा, नयंद दीप रक्षित और कुब्रा सैत रूलर्स के रूप में खेल रहे हैं। बदलते रिश्तों और टूटते भरोसे के बीच शो हर दिन नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों को चौंकाने वाला है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

महज इतने रुपए लेकर मुंबई आए थे देव आनंद, कड़े संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में बनाई विशिष्ट पहचान

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels