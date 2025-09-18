Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राइज एंड फॉल : धनश्री वर्मा संग फ्लर्ट कर रहे पवन सिंह, फिगर के बाद स्माइल की तारीफ की

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rise and Fall

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (16:20 IST)
अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों छाया हुआ है। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। हाल ही में शो पवन सिंह अपनी पहली पत्नी के सुसाइड के बारे में बात करते नजर आए थे। 
 
पवन सिंह ने इशारों ही इशारों में अक्षरा का नाम लिए बिना उनसे ब्रेकअप और ज्योति सिंह से दूसरी शादी के बारे में भी बात करते दिखे। इतना ही नहीं शादीशुदा पवन सिंह क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के साथ फ्लर्ट करते भी दिखे। उन्होंने धनश्री की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। 
 
बीते दिनों पवन सिंह ने धनश्री की तारीफ करते हुए कहा, 'आपने जो आज होंठ लाली है न, तो ड्रेस कुछ भी हो, एक बिंदी लगा लीजिए।' इस पर धनश्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'अगर तीसरे हफ्ते तक शो में रुक गई न तो इंडियन ड्रेस पहनकर बिंदी जरूर लगाऊंगी।' इसपर पवन सिंह कहते हैं, 'जिस दिन आप इंडियन पहनेंगी, उस दिन मैं कहीं पर भी रहूं हर काम छोड़कर इस घर में आऊंगा।'
 
वहीं अब पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह धनश्री की स्माइल की तारीफ करते दिख रहे हैं। पवन सिंह धनश्री, कीकू शारदा और अरबाज के साथ बैठकर बात करते दिख रहे हैं। वह कहते हैं, 'हंसी तीन तरह की होती है। एक जो थोड़ा सा हंसता है उसकी ब्यूटी, दूसरा मुंह बंद करके दिल ही दिल में हंसते हैं उसकी ब्यूटी और तीसरा जो खुलकर हंसते हैं उसकी अलग ब्यूटी होती है। 
 
अरबाज पवन सिंह से पूछते हैं, 'जो धनश्री हंस रही हैं ये कौन सी हंसी है।' इसपर पवन सिंह कहते हैं 'इसे क्यूट ब्यूटी बोलेंगे, प्यारी सी।' पवन कहते हैं, धना का नाक बहुत अच्छा है। एकदम छुरी के जैसा। इस पर धनश्री कहती हैं, 'मेरा नाक शार्प है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स ने अपने बजट से दोगुनी कीमत में लॉक की ओटीटी डील?

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels