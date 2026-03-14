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कभी तब्बू की साड़ियां प्रेस करते थे रोहित शेट्टी, आज हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर

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Rohit Shetty Birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (11:05 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (11:06 IST)
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बॉलीवुड में जब भी धमाकों, उड़ती कारों और ब्लॉकबस्टर एक्शन की बात होती है, तो एक ही नाम जेहन में आता है— रोहित शेट्टी। आज 14 मार्च को यह दिग्गज निर्देशक अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। जूनियर आर्टिस्ट और स्टंट डायरेक्टर एमबी शेट्टी के बेटे रोहित ने आज जो मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे कड़ा संघर्ष और कभी न हार मानने वाला जज्बा छिपा है।
 
रोहित शेट्टी की सफलता की चमक के पीछे अंधेरी रातों का संघर्ष रहा है। 17 साल की उम्र में उन्होंने अजय देवगन की फिल्म 'फूल और कांटे' से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कदम रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं साल 1995 में आई फिल्म 'हकीकत' के दौरान रोहित शेट्टी एक्ट्रेस तब्बू की साड़ियां प्रेस किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने काजोल के स्पॉटबॉय के रूप में भी काम किया और उन्हें टच-अप दिया करते थे।
 
जब खाने और बस के किराए में से एक चुनना पड़ता था
शुरुआती दिनों में रोहित को दिन के मात्र 35 रुपए मिलते थे। कई बार हालात ऐसे होते थे कि उन्हें यह तय करना पड़ता था कि उन पैसों से खाना खाएं या बस का किराया देकर घर जाएं। अक्सर वह मीलों पैदल चलकर घर पहुंचते थे ताकि उन पैसों से खाना खा सकें।
 
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2003 में फिल्म 'जमीन' से डेब्यू करने वाले रोहित को असली पहचान 2006 में 'गोलमाल' से मिली। आज वह बॉलीवुड के इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा 100 करोड़ी (10 फिल्में) और 200 करोड़ी फिल्में हैं। रोहित शेट्टी की सबसे सफल फ्रेंचाइजी 'सिंघम' है। 
 
साल 2026 रोहित के लिए बेहद खास है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित शेट्टी अपनी सबसे चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही जॉन अब्राहम के साथ उनकी फिल्म 'मारिया IPS' भी चर्चा में है।

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