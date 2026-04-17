Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 15वीं गिरफ्तारी, गोलीबारी में शामिल शूटर आगरा से गिरफ्तार

Advertiesment
Rohit Shetty firing case
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (11:58 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (12:00 IST)
google-news
बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर फरवरी में हुई फायरिंग की घटना ने इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में 15वें आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। 
 
पुलिस ने प्रदीप को एक हायर शूटर बताया है, जिसे विशेष रूप से इस वारदात को अंजाम देने के लिए भर्ती किया गया था। प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हुई है। पुलिस के अनुसार, प्रदीप लंबे समय से अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन तकनीकी सर्विलांस और खुफिया सूचनाओं के आधार पर उसे धर दबोचा गया। 
 
webdunia
प्रदीप कुमार का संबंध शुभम लोंकर के गैंग से बताया जा रहा है। शुभम लोंकर वही नाम है जिसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जोड़ा जाता रहा है। पुलिस अब प्रदीप से पूछताछ कर रही है कि उसे फायरिंग के लिए हथियार किसने मुहैया कराए और उसे भागने के लिए किन लोगों ने पनाह दी।
 
हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपी गोलू पंडित ने पूछताछ में बताया कि शूटरों को भर्ती करने और उनके रसद के इंतजाम के लिए भारी मात्रा में नकदी भेजी गई थी। यह पैसा नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और फिर दिल्ली व उत्तर प्रदेश होते हुए मुंबई पहुंचा। पुलिस का मानना है कि इस अंतरराष्ट्रीय रूट का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके।
 
जांच में यह भी सामने आया है कि फायरिंग का मकसद केवल डराना नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पैठ जमाना और जबरन वसूली के लिए जमीन तैयार करना था। शुभम लोंकर गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे महज एक 'ट्रेलर' बताया था। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अवनीत के बाद अब विराट कोहली ने लाइक किया जर्मन मॉडल का फोटो, यूजर्स ने लिए मजे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels