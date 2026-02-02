Dharma Sangrah

घर पर फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी का बड़ा फैसला, सभी प्लान किए कैंसिल, दोस्तों को भी घर आने से किया मना

सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (13:28 IST)
बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर बीते दिन हुई फायरिंग ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद रोहित शेट्टी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं फैंस रोहित शेट्टी और उनके परिवार के लिए काफी चिंतित हैं। 
 
वहीं अब रोहित शेट्टी ने एहतियात के तौर पर अपने करीबियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। फायरिंग की घटना के बाद रोहित शेट्टी पूरी तरह से पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। खबरों के अनुसार रोहित ने अगले दो दिनों के लिए अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए हैं। 
 
webdunia
इसके अलावा रोहित शेट्टी ने अपने बॉलीवुड मित्रों और करीबी सहयोगियों से अनुरोध किया है कि वे अगले 48 घंटों तक उनके घर न आएं। उनका मानना है कि घर पर दोस्तों और सेलिब्रिटीज के आने से सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। रोहित वर्तमान में अपने शुभचिंतकों से केवल फोन कॉल और मैसेज के जरिए ही बात कर रहे हैं। 
 

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रोहित शेट्टी की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके घर के बाहर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल तैनात है। साथ ही, जुहू इलाके में गश्त तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस मामले के मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए।
 

अब तक की कार्यवाही 

1 फरवरी के ‍देर रात रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग की जांच के लिए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 12 विशेष टीमों का गठन किया गया है। घटना के चंद घंटों के भीतर ही पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर पुणे से 5 संदिग्धों को पकड़ा गया।
 इनमें से 4 लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है।
 

लॉरेंस गैंग का धमकी भरा पोस्ट 

रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया। शुभम लोनकर नाम से किए गए इस पोस्ट में रोहित शेट्टी के घर हुए हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में चेतावनी दी गई कि अगली बार गोलियां घर के बाहर नहीं, बल्कि बेडरूम के अंदर चलेंगी। पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है। 

