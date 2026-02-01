लॉरेंस गैंग ने ली रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी, पुलिस ने पुणे से पकड़े 5 संदिग्ध!

बॉलीवुड के फेमस निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास पर गोलीबारी की घटना से सनसनी मच गई है। रविवार तड़के हुई फायरिंग की घटना ने मनोरंजन जगत में दहशत पैदा कर दी है। जुहू जैसे हाई-प्रोफाइल इलाके में स्थित 'शेट्टी टावर' के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाईं।

किस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी? इस हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंग के सदस्य शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई के नाम से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट साझा की गई।

धमकी भरे पोस्ट में लिखा है, राम-राम, जय बजरंग बली। आज मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर हरमन संधू हम लेते हैं। हमने इन्हें कई बार मैसेज किया था कि हमारे काम में दखल न दें, लेकिन इन्हें बात समझ नहीं आई। यह तो सिर्फ एक छोटा सा 'ट्रेलर' है। अगर अब भी नहीं सुधरे, तो अगली गोलियां घर के बाहर नहीं, बल्कि बेडरूम में चलेंगी। यह पूरे बॉलीवुड के लिए आखिरी चेतावनी है।

पोस्ट में आगे लिखा है, टाइम रहते सुधर जाओ नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। हमने जिन जिन लोगों को फोन कर रखा है या तो टाइम रहते लाइन पर आ आओ वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी तुम्हें और जितने भी हमारे दुश्मन है तैयार रहो।

पुलिस की अब तक की कार्यवाही मुंबई पुलिस ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। घटना के तुरंत बाद जुहू पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए 12 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें टेक्निकल इंटेलिजेंस और जमीन स्तर पर काम कर रही हैं।

वहीं इस मामले में कार्यवाई करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच और पुणे पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने पुणे के कर्वेनगर और धायरी इलाकों से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस को संदेह है कि ये आरोपी आपराधिक गिरोहों से जुड़े हुए हैं।

क्या है पूरी घटना? रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना 1 फरवरी की देर रात हुई। दो अज्ञात हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। हमलावरों ने 'शेट्टी टावर' के मुख्य गेट और बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों को निशाना बनाते हुए कम से कम 4 से 5 राउंड फायरिंग की।

बताया जा रहा है कि एक गोली बिल्डिंग में स्थित जिम के कांच की खिड़की पर लगी, जिससे कांच चकनाचूर हो गया। घटना के वक्त रोहित शेट्टी अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया।