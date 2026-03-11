'संकल्प' से रूप दुर्गापाल का ओटीटी डेब्यू, बोलीं- प्रकाश झा के साथ काम करना इंस्टीट्यूशन में सीखने जैसा

Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (17:49 IST)
Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (17:51 IST)
टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री रूप दुर्गापाल अब डिजिटल दुनिया में नई शुरुआत करने जा रही हैं। वह निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज 'संकल्प' के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू करने वाली हैं। इस सीरीज की खास बात इसकी दमदार स्टार कास्ट है, जिसमें नाना पाटेकर, संजय कपूर, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, क्रांति प्रकाश झा और मेघना मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
रूप दुर्गापाल का कहना है कि इतने अनुभवी कलाकारों के साथ काम करना उनके लिए किसी अभिनय संस्थान में सीखने जैसा अनुभव रहा। वह बताती हैं कि इस सीरीज से जुड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी मजबूत कास्ट थी। उनके अनुसार जब किसी प्रोजेक्ट में इतने अनुभवी कलाकार होते हैं, तो कलाकार के तौर पर सीखने का मौका अपने-आप मिल जाता है।
रूप कहती हैं कि नाना पाटेकर और प्रकाश झा जैसे दिग्गजों के साथ समय बिताना सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि फिल्ममेकिंग और जिंदगी के कई पहलुओं को समझने का मौका देता है। वहीं मेघना मलिक के साथ उनका रिश्ता सेट से बाहर भी काफी अच्छा रहा। लंच और डिनर के दौरान दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई, जिससे शूटिंग का अनुभव और भी खास बन गया।
सीरीज में निभा रही हैं अहम किरदार
इस वेब सीरीज में रूप दुर्गापाल माधुरी नाम का किरदार निभा रही हैं, जो अभिनेता मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब की पत्नी के रूप में दिखाई देंगी। अपने को-एक्टर के बारे में बात करते हुए रूप कहती हैं कि ज़ीशान बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं और उनके साथ काम करना काफी प्रेरणादायक रहा।
रूप के मुताबिक, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आने के कारण ज़ीशान के अभिनय में एक खास गहराई दिखाई देती है। सीन को समझने का उनका तरीका, भाषा पर पकड़ और ऊर्जा ने शूटिंग के दौरान हर सीन को बेहतर बनाने में मदद की। यही वजह थी कि रूप हर दिन शूटिंग के लिए सेट पर जाने का इंतजार करती थीं।
थिएटर से मिली ओटीटी तक पहुंचने की हिम्मत
दिलचस्प बात यह है कि रूप दुर्गापाल का ओटीटी डेब्यू उनके करियर में काफी देर से आया। वह बताती हैं कि 2019 तक उन्होंने टीवी से आगे बढ़ने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन कोविड महामारी के दौरान जब जिंदगी की अनिश्चितता का एहसास हुआ, तो उन्होंने नए प्रयोग करने का फैसला किया।
इसी दौरान रूप ने थिएटर की ओर कदम बढ़ाया। रूप के अनुसार थिएटर उनके लिए शुरू में थोड़ा डरावना अनुभव था क्योंकि वहां बिना कट और बिना रीटेक के लाइव परफॉर्म करना पड़ता है। हालांकि लगातार रिहर्सल और मंच पर काम करने के अनुभव ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और यही अनुभव उन्हें वेब स्पेस में आने के लिए प्रेरित कर गया।
प्रकाश झा के साथ काम करना यादगार अनुभव
रूप दुर्गापाल मानती हैं कि प्रकाश झा जैसे अनुभवी निर्देशक के साथ काम करना किसी फिल्म स्कूल में पढ़ने जैसा अनुभव था। उनके मुताबिक सेट पर काम करते हुए हर दिन कुछ नया सीखने को मिला।
वह कहती हैं कि इस प्रोजेक्ट ने उन्हें न सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर आगे बढ़ने का मौका दिया, बल्कि कई यादगार पल भी दिए। रूप का मानना है कि हर कलाकार का सफर अलग होता है और उनके लिए ओटीटी तक पहुंचने का यही सही समय था। उन्हें खुशी है कि उनका यह सफर अपने-आप और सही समय पर आगे बढ़ा।