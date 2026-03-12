रोशनी वालिया का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

एक्ट्रेस रोशनी वालिया अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों के कारण इंटरनेट पर छाई रहती हैं। 24 साल की रोशनी का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है।

इस बार रोशनी ने व्हाइट कलर की प्रिंटेड टी-शर्ट और शॉर्ट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। उनकी नई तस्वीरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

कभी 'अजबदे' के किरदार में सादगी बिखेरने वाली रोशनी अब अपने हॉट और बोल्ड लुक्स से बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को मात दे रही हैं।

रोशनी ने मिनिमल मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। तस्वीरों में वह बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं।

रोशनी वालिया कभी कुर्सी पर बैठकर तो कभी खड़े होकर पोज देती दिख रही हैं। एक्ट्रेस अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

उनके कातिलाना पोज और कैमरे की ओर देखने का अंदाज फैंस को उनका दीवाना बना रहा है। रोशनी की इन तस्वीरों पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स आ चुके हैं।

रोशनी ने करियर की शुरुआत महज सात साल की उम्र में विज्ञापनों से की थी। उन्हें असली पहचान 'भारत का वीर पुत्र - महाराणा प्रताप' में छोटी अजबदे के किरदार से मिली। वह कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।