रोशनी वालिया का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

Roshni Walia photos
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:59 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (15:03 IST)
एक्ट्रेस रोशनी वालिया अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों के कारण इंटरनेट पर छाई रहती हैं। 24 साल की रोशनी का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
webdunia
इस बार रोशनी ने व्हाइट कलर की प्रिंटेड टी-शर्ट और शॉर्ट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। उनकी नई तस्वीरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 
 
webdunia
कभी 'अजबदे' के किरदार में सादगी बिखेरने वाली रोशनी अब अपने हॉट और बोल्ड लुक्स से बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को मात दे रही हैं।
 
webdunia
रोशनी ने मिनिमल मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। तस्वीरों में वह बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
webdunia
रोशनी वालिया कभी कुर्सी पर बैठकर तो कभी खड़े होकर पोज देती दिख रही हैं। एक्ट्रेस अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
उनके कातिलाना पोज और कैमरे की ओर देखने का अंदाज फैंस को उनका दीवाना बना रहा है। रोशनी की इन तस्वीरों पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स आ चुके हैं। 
 
webdunia
रोशनी ने करियर की शुरुआत महज सात साल की उम्र में विज्ञापनों से की थी। उन्हें असली पहचान 'भारत का वीर पुत्र - महाराणा प्रताप' में छोटी अजबदे के किरदार से मिली। वह कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 

