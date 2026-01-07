Dharma Sangrah

कड़कड़ाती सर्दी में बिकिनी पहन पूल में उतरीं रुबीना दिलैक, जापान वेकेशन की दिखाई झलक

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 7 जनवरी 2026 (17:01 IST)
टीवी की संस्कारी बहू रुबीना दिलैक रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं। वह अक्सर फैंस के साथ अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। रुबीना वह छोटे पर्दे की हाई पेड एक्ट्रेसेस में शुमार है। 
 
webdunia
हाल ही में रुबीना ने अपनी जापान ट्रिप की तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। रुबीना अपने पति अभिनव शुक्ला और इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ जापान वेकेशन पर गई थीं। 
 
webdunia
इन तस्वीरों में रुबीना कडकड़ाती सर्दी में बिकिनी पहने झरने के नीचे नहाती दिख रही हैं। तस्वीरों में वह पिंक कलर की रिवीलिंग बिकिनी पहने दिख रही है। 
 
webdunia
रुबीना ने अपने मेकअप को काफी मिनिमल रखा है। इसके साथ उन्होंने बालों का बन बनाकर और छोटे ईयरिंग पहनकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
webdunia
रुबीना दिलैक बिकिनी पहन अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। वह काफी ग्रुसफुली पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
तस्वीरों में रुबीना कभी पानी में पैर डाले झरने को निहारती दिख रही है तो कभी अपने पति के साथ पूल में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। इसके अलावा वह अपने दोस्तों के साथ चिल करती भी दिख रही हैं। 
 
webdunia
रुबीना ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, जापान ने हमें 'इन द मोमेंट' जीना सिखाया, तो अब आप भी मेरे। फैंस और सेलेब्स रुबीना की इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। 
 

