अनुपमा का योद्धा अवतार: नए एपिसोड में रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखीं रुपाली गांगुली

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (17:06 IST)
दीपा शाही और राजन शाही के लोकप्रिय टीवी शो 'अनुपमा' के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, जो लंबे समय तक दिल और दिमाग में बना रहेगा। यह सीन न सिर्फ भावनात्मक है, बल्कि अनुपमा के किरदार की अंदरूनी ताकत को भी उजागर करता है। इस बार अनुपमा सिर्फ एक मां या पत्नी नहीं, बल्कि हालात से लड़ने वाली योद्धा के रूप में नजर आती हैं।
 

दीयों की रोशनी और मन का डर

शाम के हल्के अंधेरे में अनुपमा पूरे श्रद्धा भाव से दीये जलाती हैं। उनके हाथों की धीमी गति और चेहरे की शांति उनके विश्वास को दिखाती है। दीयों की सुनहरी रोशनी में उम्मीद भी है और दृढ़ निश्चय भी। जसप्रीत से बात करते वक्त अनुपमा मुस्कुराती जरूर हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अनजाना डर छिपा हुआ है, जो आने वाले खतरे का संकेत देता है।
 

खतरे का एहसास और बढ़ता सन्नाटा

जैसे ही अनुपमा दीवार पर बनी तीन रेखाओं में से एक को पार करती हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। हवा भारी लगने लगती है और दीये की लौ कांपने लगती है। अनुपमा की आंखों में सतर्कता और चिंता साफ झलकती है। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है और दीया बार-बार जलाने की कोशिश के बावजूद नहीं जलता। हवा से माचिस बुझ जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और कुछ पल के लिए सब थम सा जाता है। अंधेरा किसी अनहोनी का संकेत देने लगता है।
 
webdunia

रानी लक्ष्मीबाई की तरह योद्धा अनुपमा

इस खास सीन में रुपाली गांगुली का अंदाज बेहद दमदार नजर आता है। सफेद पोशाक, केसरिया पगड़ी और हाथ में तलवार लिए वह किसी योद्धा से कम नहीं लगतीं। उनके हाव-भाव में दर्द भी है, साहस भी और अटूट मजबूती भी। यह दृश्य साफ करता है कि अनुपमा सिर्फ एक टीवी किरदार नहीं, बल्कि लाखों दर्शकों की भावना है।
 

क्यों खास है यह एपिसोड

मेकर्स ने इस एपिसोड में अनुपमा को एक बार फिर नए रूप में पेश किया है। वह अब सिर्फ परिवार के लिए त्याग करने वाली महिला नहीं, बल्कि हर तूफान से लड़ने वाली मजबूत शख्सियत है। प्रभावशाली विजुअल्स, भावुक संगीत और रुपाली गांगुली की शानदार अदाकारी इस एपिसोड को बेहद खास बना देती है। यह कड़ी दर्शकों को आगे की कहानी जानने के लिए बेचैन कर देने वाली है।

