Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रुपाली गांगुली ने मिरर के सामने ली सेल्फी, दिलकश अंदाज जीता फैंस का दिल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rupali Ganguly photos

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 7 जनवरी 2026 (16:09 IST)
रुपाली गांगुली टीवी की दुनिया की सबसे चहेती एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्हें घर-घर में अनुपमा के नाम से जाना जाता है। रुपाली सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस संग अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती हैं। 
 
webdunia
हाल ही में रुपाली ने अपनी कुछ मिरर सेल्फी शेयर की है। इन तस्वीरों में वह कांच के सामने खड़े होकर सेल्फी लेती दिख रही हैं। 
 
webdunia
तस्वीरों में रुपाली मरून कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहने दिख रही हैं। उन्होंने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
webdunia
इसके साथ रुपाली ने चश्मा भी लगाया हुआ है। तस्वीरों में वह अलग-अलग पोज में सेल्फी लेती दिख रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, Mirror is Mirroring 
 
webdunia
बता दें कि रुपाली गांगुली को टीवी सीरियल 'अनुपमा' से जबरदस्त पहचान मिली है। टीवी शोज के अलावा वह कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर रुपाली के 3 मिलियन फॉलोअर्स है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के लिए वीर दास ने इस तरह किया आमिर खान को राजी, बताया पूरा किस्सा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels