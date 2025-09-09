Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सचिन- अंजली की लव स्टोरी में छिपी है शेफ हरपाल सिंह सोखी की खास रेसिपी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sachin-Anjali

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (13:00 IST)
भारत के मशहूर सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी ने हाल ही में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से जुड़ी एक पुरानी और बेहद खास याद साझा की। यह किस्सा तब का है जब सचिन महज बीसवें दशक की उम्र में थे और क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने की शुरुआत ही कर रहे थे।
 
सचिन की फूड लव स्टोरी और 'विंटेज' रेस्टोरेंट
मुंबई के कोलाबा स्थित ‘विंटेज’ रेस्टोरेंट उस समय हैदराबादी व्यंजनों के लिए बेहद मशहूर था। सोखी बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर वहां अक्सर आते थे और ‘पत्थर का गोश्त’, ‘काली दाल’ और बिरयानी जैसे व्यंजन बड़े शौक से खाते थे। धीरे-धीरे सचिन अपनी गर्लफ्रेंड अंजली (जो बाद में उनकी पत्नी बनीं) को भी वहां लाने लगे।
 
सचिन का खास निवेदन, अंजली को सिखाइए मेरी पसंदीदा डिश
सोखी बताते हैं, “एक दिन सचिन ने मुझसे कहा कि वह अंजली से शादी करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें अपनी रेसिपी सिखाऊं।” शुरुआत में उन्होंने मजाक में कहा कि क्या अंजली सच में रेस्टोरेंट की किचन में आएंगी? लेकिन सचिन पूरी तरह गंभीर थे।
 
इसके बाद तय हुआ कि जब रेस्टोरेंट में भीड़ न हो, उस समय अंजली को बुलाया जाएगा। दो शांत दोपहरों में अंजली विंटेज पहुंचीं और सोखी ने उन्हें खुद अपने हाथों से ‘काली दाल’ और कुछ अन्य व्यंजन बनाना सिखाया।
 
सोखी ने इसे अपने करियर की सबसे कीमती यादों में से एक बताया- “अंजली तेंदुलकर को काली दाल बनाना सिखाना मेरी जिंदगी का अनमोल अनुभव है।”
 
सोखी का सफर, नमक शमक से कारीगरी तक
समय बीतने के साथ हरपाल सिंह सोखी ने कई दिग्गज हस्तियों और नेताओं के लिए खाना बनाया। लेकिन सचिन और अंजली से जुड़ा यह अनुभव उनके दिल के बेहद करीब है।
 
आज सोखी अपनी मशहूर कैचफ्रेज़ “नमक शमक” के लिए भी जाने जाते हैं और उनकी रेस्तरां चेन “कारीगरी” भारत की विविध खानपान परंपराओं का शानदार मिश्रण प्रस्तुत करती है।
 
सफलता का मंत्र और दर्शकों से जुड़ाव
जब उनसे पूछा गया कि किसी रेस्टोरेंट को सफल बनाने का राज़ क्या है, तो उन्होंने कहा- “अगर आप किसी ब्रांड का चेहरा और मालिक हैं, तो आपको दिन-रात पूरी मेहनत करनी होगी। हर लोकेशन पर मौजूद रहना और मेहमानों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है।”
 
सोखी के मुताबिक, फीडबैक भी उतना ही अहम है। उन्होंने बताया कि जब मेहमान आलोचना भी करते हैं तो वह परिवार जैसा अपनापन दिखाते हैं और वह उसे सुधार का अवसर मानते हैं।
 
छोटे पर्दे पर भी कमाल
हाल ही में सोखी को ‘लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’ के दूसरे सीजन में भी देखा गया, जिससे उनके बहुमुखी करियर में एक और उपलब्धि जुड़ गई।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Boss 19 के Zeishan Qadri पर शालिनी चौधरी का बड़ा आरोप, Audi चोरी और हमला करने का केस

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels