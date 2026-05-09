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डॉक्टर से 'नेचुरल ब्यूटी' स्टार बनीं साई पल्लवी, ठुकरा चुकी हैं करोड़ों रुपए का फेयरनेस एड

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Sai Pallavi Birthday
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (11:35 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (11:37 IST)
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फिल्म इंडस्ट्री में जहां चकाचौंध, भारी-भरकम मेकअप और कॉस्मेटिक सर्जरीज का बोलबाला है, वहां एक ऐसी अभिनेत्री भी है जिसने इन सभी मापदंडों को चुनौती दी है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारतीय फिल्मों की 'नेचुरल ब्यूटी' साई पल्लवी की। 9 मई को साई पल्लवी अपना जन्मदिन मना रही हैं। 
 
आइए जानते हैं, कैसे एक डॉक्टर अपनी सादगी के दम पर करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। साई पल्लवी का पूरा नाम साई पल्लवी सेंथमराई है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि वह केवल एक मंझी हुई कलाकार ही नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं। उन्होंने जॉर्जिया की 'त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी' से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और साल 2016 में MBBS की डिग्री हासिल की। 
 
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डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही साई पल्लवी को फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। साई पल्लवी का फिल्मी सफर किसी परीकथा से कम नहीं है। जब वह जॉर्जिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं, तब उन्हें 2014 में मलयालम फिल्म 'प्रेमम' का ऑफर मिला। उन्होंने अपने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान फिल्म की शूटिंग की। इस फिल्म में 'मलार' के उनके किरदार ने उन्हें दक्षिण भारत में घर-घर की पहचान दिला दी और उन्हें 'बेस्ट फीमेल डेब्यू' का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला।

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ठुकराया 2 करोड़ का फेयरनेस क्रीम एड
आज के दौर में जब बड़े-बड़े सितारे करोड़ों के लिए किसी भी ब्रांड का चेहरा बन जाते हैं, साई पल्लवी ने नैतिकता की एक नई मिसाल पेश की। साल 2019 में उन्हें एक मशहूर फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन के लिए 2 से 3 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था।
 
साई ने इस विज्ञापन को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह गोरेपन को सुंदरता का पैमाना नहीं मानतीं। उनका मानना है कि वह भारतीय हैं और उनका प्राकृतिक रंग ही उनकी असली पहचान है। वह समाज में रंगभेद को बढ़ावा देने वाली किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं।
 
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नो-मेकअप पॉलिसी 
साई पल्लवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह फिल्मों में मेकअप का इस्तेमाल न के बराबर करती हैं। वह अपनी चेहरे की खामियों, जैसे कि पिंपल्स और एक्ने को छिपाने के बजाय उन्हें फ्लॉन्ट करने में विश्वास रखती हैं। साई पल्लवी के अनुसार: "मैं सिर्फ आई लाइनर और बिंदी लगाती हूं ताकि तेज लाइट्स के बीच आंखें विजिबल रहें, वरना मुझे अपनी नेचुरल स्किन से बेहद प्यार है।"

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'रामायण' की सीता बनने को तैयार
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपनी धाक जमाने के बाद साई पल्लवी ने हाल ही में आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म 'एक दिन' से बॉलीवुड में कदम रखा है। अब वह वह नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' में माता सीता की भूमिका निभाएंगी। उनकी सादगी, मर्यादा और बेहतरीन अभिनय क्षमता को देखते हुए दर्शकों का मानना है कि इस पवित्र किरदार के लिए उनसे बेहतर चुनाव कोई और नहीं हो सकता था।

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