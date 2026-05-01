सैफ अली खान की 'कर्तव्य' इस दिन नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज

जब सही काम करने की कीमत आपको वो सब कुछ चुकानी पड़े जो आपके दिल के करीब है, तो क्या होता है? फिल्म 'कर्तव्य', जिसे पुलकित ने लिखा और निर्देशित किया है और जिसमें सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं, 15 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।

यह फिल्म एक पुलिस ऑफिसर की तनावपूर्ण कहानी को पर्दे पर लाएगी, जिसे नैतिक रूप से जटिल दुनिया में अपनी सीमाओं तक धकेला जाता है। सैफ अली खान के साथ, फिल्म में रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी भी हैं, जो इस फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित, 'कर्तव्य' एक पुलिस अधिकारी की कहानी है, जिसे सैफ अली खान ने निभाया है। इसमें वह अपने कर्तव्य के बोझ और अपने परिवार की सुरक्षा के बीच बढ़ते खतरों का सामना करते हैं।

जैसे-जैसे सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला होने लगता है, यह फिल्म सत्ता, अपराधबोध और चुप्पी के परिणामों की एक गहरी पड़ताल के रूप में सामने आती है, जो दर्शकों को नैतिकता और न्याय की असली कीमत पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है।

फिल्म के बारे में बात करते हुए, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड केकी सीईओ वें मैसूर ने कहा, 'कर्तव्य' एक ऐसी कहानी है जो आपके साथ हमेशा रहती है क्योंकि यह कर्तव्य, अंतरात्मा और उन विकल्पों के बारे में कठिन सवाल पूछती है जो हम तब लेते हैं जब हमारे पास कोई आसान जवाब नहीं होता।

उन्होंने कहा, पुलकित की बेहतरीन कहानी, जिसे सैफ अली खान, संजय मिश्रा, रसिका दुग्गल, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी के दमदार अभिनय और सौरभ द्विवेदी के शानदार डेब्यू ने और ऊंचा उठाया है, फिल्म को एक प्रभावशाली और सच्ची आवाज देती है। हमें इस गहरी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर लाने पर गर्व है, जो विचारोत्तेजक कहानियों को सामने लाने के लिए हमारी साझेदारी को और मजबूत करती है।

नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजिनल फिल्म्स की डायरेक्टर, रुचिका कपूर शेख ने कहा, 'कर्तव्य' एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है जो 'सही' फैसले लेने की जटिलताओं को गहराई से दिखाती है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 'भक्षक' की सफलता के बाद पुलकित के साथ हमारी दूसरी साझेदारी में निर्देशित, यह फिल्म इन दो बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ हमारी जारी क्रिएटिव साझेदारी को आगे बढ़ाती है, जिनकी बेहतरीन और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानी फिल्म में एक अलग ही सच्चाई लाती है।

अपनी जमीनी पृष्ठभूमि, गहरी कहानी और दमदार अभिनय के साथ, 'कर्तव्य' कर्तव्य और व्यक्तिगत सच्चाई के बीच के नाजुक संतुलन की एक जबरदस्त झलक पेश करती है, जो दर्शकों को हर फैसले के वजन का सामना करने पर मजबूर कर देती है। ​'कर्तव्य' 15 मई से विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।