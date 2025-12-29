Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शूटिंग सेट पर हादसे का शिकार हुए साजिद खान, टूटा पैर, बहन फराह खान ने दी हेल्थ अपडेट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sajid Khan's leg is broken

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (12:58 IST)
बॉलीवुड के फेमस निर्देशक साजिद खान को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वह घायल हो गए हैं। साजिद, एकता कपूर के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारी में जुटे थे तभी अचानक सेट पर भयानक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में साजिद खान का पैर टूट गया है। 
 
साजिद खान को इमरजेंसी में पैर की सर्जरी करानी पड़ी। फराह खान ने अपने भाई की हेल्थ अपडेट शेयर करते हुऐ बताया कि उनकी सर्जरी सफल रही। साजिद अब खतरे से बाहर हैं। वे फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रिकवर कर रहे हैं।
 
webdunia
हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए फराह खान ने कहा, साजिद खान की सर्जरी सफल रही और अब वह रिकवरी मोड़ में हैं। वो रिकवर कर रहे हैं। 
 
बता दें कि साजिद खान ने 2005 में फिल्म 'डरना जरूरी है' से बतौर डायरेक्टर कदम रखा था। उन्होंने हे बेबी, हाउसफुल, हाउसफुल 2 जैसी कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया। लेकिन 2018 में मीटू मूवमेंट के वक्त उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद उनका करियर अर्श से फर्श पर गिर गया। 
 
इन आरोपों के बाद साजिद खान के हाथ से कई फिल्मों निकल गई और उन्हें लंबे वक्त तक इंडस्ट्री से दूर रहना पड़ा। साजिद एक बार फिर निर्देशन की कमान संभालने जा रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद फिलहाल फिण से ब्रेक लग गया है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फिल्मों में आने से पहले मछली और झींगे बेचती थीं ट्विंकल खन्ना

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels