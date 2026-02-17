Hanuman Chalisa

सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के अस्पताल में भर्ती

सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के अस्पताल में भर्ती

WD Entertainment Desk

मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (13:51 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान को मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत सुबह बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल सलीम खान अस्पताल के ICU में हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
 
इस खबर के सामने आते ही खान परिवार से जुड़े लोग भी लगातार अस्पताल पहुंचते नजर आए, जिससे फैंस के बीच चिंता बढ़ गई है।
 

सलमान खान पहुंचे लीलावती अस्पताल, परिवार भी साथ दिखा

सूत्रों के मुताबिक सलमान खान अपने पिता से मिलने के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सलमान अस्पताल से करीब एक घंटे पहले निकलते भी नजर आए।
 
इसके अलावा सलीम खान की बेटी अलवीरा खान, दामाद अतुल अग्निहोत्री और नाती आयान अग्निहोत्री भी अस्पताल में दिखे। वहीं सलीम खान की गोद ली हुई बेटी अर्पिता खान के पति और अभिनेता आयुष शर्मा भी अस्पताल के बाहर स्पॉट किए गए।
 

सलीम-जावेद की जोड़ी: ‘शोले’ से ‘मिस्टर इंडिया’ तक इतिहास रचा

सलीम खान को हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिना जाता है। उन्होंने अपने पूर्व लेखन पार्टनर जावेद अख्तर के साथ मिलकर ऐसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं।
 
‘शोले’, ‘हाथी मेरे साथी’, ‘जंजीर’ और ‘मिस्टर इंडिया’ जैसी आइकॉनिक फिल्मों के पीछे उनकी लेखनी का बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि उनकी तबीयत की खबर आते ही फिल्म इंडस्ट्री और फैंस, दोनों की नजरें उन पर टिक गई हैं। सलीम खान ने 24 नवंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाया था।
 
बहुत कम लोग जानते हैं कि सलीम खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में बतौर अभिनेता की थी। 1960 के दशक में उन्होंने ‘तीसरी मंजिल’ और ‘सरहदी लुटेरा’ जैसी फिल्मों में काम किया था।
 
उस दौर में वह कई बार 'प्रिंस सलीम’ के स्क्रीन नेम से भी नजर आए थे। बाद में उन्होंने लेखन की दुनिया में कदम रखा और फिर इतिहास रच दिया।

