एक ब्रेसलेट की वजह से बदल गई सलमान खान की किस्मत! जानिए क्या है खासियत

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान खान उन चुनिंदा स्टार्स में से एक हैं, जिनकी फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो जाती है। भाईजान सुपरहिट फिल्म की ग्यारंटी माने जाते हैं। सलमान स्टाइलिश लुक्स के अलावा अपने ब्रेसलेट को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं।

सलमान खान हमेशा ही अपनी दाई कलाई में एक ब्रेसलेट पहने नजर आते हैं। शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब सलमान के हाथ में यह ब्रेसलेट नहीं दिखा हो। भाईजान ने एक बार अपने एक फैन को इसकी खासियत के बारे में भी बताया था।

सलमान खान के फैन पेज ने एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सलमान अपने ब्रेसलेट पहने की कहानी के बारे में बताते नजर आए थे। सलमान ने कहा था, मेरे पापा इसे पहना करते थे, उस वक्त मैं इस ब्रेसलेट से खेलता था। और फिर जब मैं काम करने लगा, उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट दिलाया। इस पत्थर को फिरोजा कहते हैं।

सलमान बताया था, फिरोजा दो तरह के 'लिविंग स्टोन' में से एक है। जब कोई निगेटिविटी आपकी तरफ आती है तो ये पत्थर उसे पहले अपनी तरफ लेता है, उसमें नसें बन जाती हैं और वह क्रैक हो जाता है। ये मेरा सातवां पत्थर है।

सलमान खान के लिए यह ब्रेसलेट बेहद खास है। सालों पहले पनवेल फार्महाउस में सलमान अपने दोस्तों संग पार्टी कर रहे थे, जब उनका ब्रेसलेट खो गया था। उस वक्त सलमान बेहद निराश हो गए थे। हालांकि उन्हें शांत रहकर दोस्तों के साथ ब्रेसलेट ढूंढना शुरू किया। बाद में अस्मित पटेल ने सलमान को उनका ब्रेसलेट दिया जो स्व‍िमिंग पूल में गिर गया था।

सलमान खान के इस ब्रेसलेट का इंदौर से भी खास कनेक्शन है। इस ब्रेसलेट को सलमान के चाचा ने इंदौर से खरीदा था और सलीम खान को दिया था। सलीम खान ने सलमान के लगातर फ्लॉप होती फिल्मों को देखकर यह ब्रेसलेट पहनने को कहा था। जिसके बाद से सलमान ने यह ब्रेसलेट कभी नहीं उतारा।

बता दें कि सलमान खान का जन्म इंदौर में ही हुआ था। सलमान खान के दादा अब्दूल रशीद खान अफगानिस्तान से इंदौर आए थे। सलमान खान के परिवार के कई लोग आज भी इंदौर में ही रहते हैं। सलमान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं।