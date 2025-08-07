सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, 88 साल की उम्र में पिता का हुआ निधन

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ हर पल साए की तरह साथ रहने वाले उनके बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में‍ निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग हार गए।

शेरा के पिता का अंतिम संस्कार आज शाम जोगेश्वरी पश्चिम स्थित ओशिवारा श्मशान घाट पर होगा। शेरा ने अपने पिता के निधन पर एक स्टेंटमेंट भी जारी किया है।

उन्होंने लिखा, मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज परलोक सिधार गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे निवास स्थान 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंसेज, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी।

शेरा ने बीते दिनों अपने पिता के 88वें जन्मदिन के मौके पर उनके संग एक तस्वीर भी शेयर की थी। इस तस्वीर में वह अपने पिता को चूमते दिख रहे थे। वह अपने पिता को हमेशा अपना आदर्श मानते रहे हैं।

बता दें कि शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह हैं। वह करीब 30 सालों से सलमान खान की सुरक्षा में तैनात हैं। सलमान शेरा को अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। शेरा टाइगर सिक्योरिटी नाम से एक सिक्योरिटी फर्म भी चलाते हैं, जो कई सेलेब्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है।