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'राजा शिवाजी' में जीवा महाला बन सलमान खान ने मचाया तहलका, रितेश देशमुख से खुद मांगा था रोल

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Salman Khan Raja Shivaji cameo
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (16:01 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (16:03 IST)
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सलमान खान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिनकी फिल्मों पर सिनेमाघरों में हमेशा सीटियां, तालियां और जबरदस्त फैन एनर्जी देखने को मिलती है। एक बार फिर सुपरस्टार ने सलमान खान ने रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' में अपने दमदार कैमियो से दर्शकों को दीवाना बना दिया है, जहां वह जीवा महाला के किरदार में नजर आ रहे हैं।
 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थिएटर वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सलमान स्क्रीन पर आते हैं, फैंस जोश से झूम उठते हैं। दमदार बैकग्राउंड स्कोर के बीच हाई-ऑक्टेन सीन में वह अपने दुश्मन की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहते हैं, “शिवाजी नहीं, शिवाजी राज म्हनायचा,” और यह डायलॉग सुनते ही थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है।
 
रितेश देशमुख ने हाल ही में सलमान खान की राजा शिवाजी में कास्टिंग को लेकर एक दिल छू लेने वाली बात शेयर की थी। उन्होंने बताया, मैं इस फिल्म के लिए उनके पास नहीं गया था। हम न्यू ईयर पर साथ थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं फिल्म की शूटिंग कब शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा, ‘इस महीने शुरू हो रही है।’ फिर उन्होंने पूछा, ‘मैं कौन सा रोल कर रहा हूं?’

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उन्होंने आगे बताया, जब उन्हें बताया गया कि उनके लिए कोई रोल प्लान नहीं किया गया है, तो सलमान खान ने कहा, ‘नहीं, नहीं, नहीं, तुम मेरे बिना फिल्म नहीं बना सकते, मुझे इसमें होना ही है।’
 
रितेश ने आगे कहा कि इस बात ने उन्हें काफी भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, उनका अपनापन, वह गर्मजोशी, वह भावना... मैं सोच रहा था कि मैंने अभी तक इस बारे में ठीक से सोचा भी नहीं था... लेकिन उन्होंने कहा, ‘मेरा इस फिल्म में रोल होना चाहिए।’ फिर एक रोल बना... और सलमान खान भी इस फिल्म का हिस्सा बन गए।
 
वहीं सलमान खान अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस की तैयारी में जुटे हैं। सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा प्रोड्यूस और अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और जज़्बे की दमदार कहानी पेश करेगी। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।
 

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