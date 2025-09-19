Navratri

सलमान खान ने 45 दिनों में पूरी की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग, अपूर्व लाखिया ने शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलक

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (13:06 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयानक लड़ाई के समय में फिर से लेकर जाती है। 
 
उस समय सीमा पर हुआ यह एक दुर्लभ संघर्ष था, जिसमें सैनिकों ने बिना किसी हथियार के लड़ाई लड़ते हुए जान गंवाई थी। सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से आमने-सामने की लड़ाई लड़ी थी, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे ज़्यादा भावनात्मक कहानियों में से एक बनकर सामने आई।
 
webdunia
अपनी दमदार कहानी और कमाल की स्टार कास्ट के साथ बैटल ऑफ गलवान हाल के सालों में भारतीय सेना को समर्पित सबसे असरदार सिनेमाई श्रद्धांजलि बनने जा रही है। सलमान खान बीते कुछ दिनों से 'बिग बॉस 19' से ब्रेक लेकर लद्दाख में इस फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
सलमान ने इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की शूटिंग 45 दिनों के शेड्यूल में अच्छी तरह से पूरी कर ली है। ऐसे में निर्देशक अपूर्व लाखिया ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट के कुछ खास पर्दे के पीछे के लम्हों को साझा किया है। 
 
webdunia
अपूर्व ने सलमान के साथ बातचीत की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, '45 दिन पूरे हुए।' उन्होंने शूटिंग लोकेशन से भी कई तस्वीरें शेयर कीं। 
 
बता दें कि 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। इस फिल्म को खुद सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया देने वाले हैं।
 

