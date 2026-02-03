Salman Khan confirmed as "BADE



SAHAB" in Dhurandhar 2! Viral leaked images from the Mumbai shooting schedule have sent social media into a frenzy, revealing Salman Khan in a commanding new avatar as Bade Sahab.#SalmanKhan #Dhurandhar2 pic.twitter.com/J6oePfRt0d — ???????????????????????? ???? (@MdVaishu) February 3, 2026

इन तस्वीरों में सलमान खान के लुक को लेकर फैंस के बीच होड़ मची है। जहां फैंस का एक गुट इसे सलमान की सरप्राइज एंट्री मान रहा है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाई गई हैं या मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) हो सकती हैं।फिलहाल इन तस्वीरों की सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। न तो सलमान खान की टीम और न ही फिल्म के मेकर्स ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। सूत्रों की मानें तो 'धुरंधर' के पहले पार्ट में 'बड़े साहब' का किरदार किसी दूसरे अभिनेता ने निभाया था। Edited by : Sudhir Sharma