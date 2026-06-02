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काला हिरण फिल्म पर सलमान खान का बड़ा एक्शन, रिलीज से पहले भेजा कानूनी नोटिस; 24 घंटे का अल्टीमेटम

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Salman Khan
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 (15:36 IST) Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 (15:42 IST)
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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई अदालत की सुनवाई नहीं बल्कि एक फिल्म है। 'काला हिरण' नाम से बन रही फिल्म को लेकर सलमान खान ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया है। अभिनेता का आरोप है कि यह फिल्म उनके व्यक्तित्व अधिकारों का गंभीर उल्लंघन करती है और अदालत में लंबित मामले को प्रभावित कर सकती है। नोटिस के बाद फिल्म की रिलीज से पहले ही विवाद तेज हो गया है।
 

आखिर क्या है पूरा विवाद?

सलमान खान की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि फिल्म 'काला हिरण' कथित तौर पर 1998 के ब्लैकबक शिकार मामले से प्रेरित है, जो अभी भी राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस विषय पर फिल्म बनाना न केवल अभिनेता की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप माना जा सकता है।
 
अभिनेता के वकील ने स्पष्ट किया है कि सलमान खान ने न तो फिल्म के लिए अपना नाम, व्यक्तित्व या उनसे जुड़े कथित घटनाक्रम के उपयोग की अनुमति दी है और न ही इसके लिए कोई सहमति दी है। इसलिए फिल्म का निर्माण और प्रचार उनके अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

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निर्माताओं से क्या मांग की गई?

कानूनी नोटिस में फिल्म से जुड़े सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत फिल्म के विकास, निर्माण, प्रचार और रिलीज से जुड़ी गतिविधियां रोक दें। साथ ही सलमान खान से बिना शर्त लिखित माफी मांगने की भी मांग की गई है।
 
नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो अभिनेता की ओर से सिविल और आपराधिक दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
 

पोस्टर ने बढ़ाया विवाद

विवाद की एक बड़ी वजह फिल्म का हाल ही में जारी किया गया फर्स्ट लुक पोस्टर भी माना जा रहा है। पोस्टर में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी शक्ल-सूरत काफी हद तक सलमान खान से मिलती-जुलती बताई जा रही है। इतना ही नहीं, उसके हाथ में वही फिरोजी रंग का ब्रेसलेट भी नजर आता है, जो वर्षों से सलमान खान की पहचान माना जाता है।
 
यही कारण है कि फिल्म को सीधे तौर पर अभिनेता से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी ने कानूनी विवाद को और गहरा कर दिया है।

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निर्माता अमित जानी का पलटवार

फिल्म के निर्माता अमित जानी ने सलमान खान का कानूनी नोटिस सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने दावा किया कि यह नोटिस लोगों को डराने की कोशिश है ताकि वे ग्लैमर के दबाव में झुक जाएं।
 
अमित जानी ने अपने पोस्ट में मशहूर शायर राहत इंदौरी की पंक्तियों का भी जिक्र किया और संकेत दिया कि उनकी टीम फिल्म को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है।

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20 जून को आना है टीजर

निर्देशक भारत एस. श्रीनाथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण अमित जानी कर रहे हैं, जो इससे पहले 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। निर्माताओं के अनुसार 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' एक ऐसी कहानी है जो वास्तविक कानूनी संघर्षों और एक्शन से प्रेरित है।
 
फिल्म का टीजर 20 जून को रिलीज होने वाला है। हालांकि सलमान खान के नोटिस के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की टीम अपने तय कार्यक्रम पर आगे बढ़ती है या कानूनी लड़ाई का सामना करती है।

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1998 के मामले से कैसे जुड़ा है विवाद?

साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का मामला सामने आया था। इस मामले में सलमान खान मुख्य आरोपी बनाए गए थे।
 
करीब 20 साल बाद 5 अप्रैल 2018 को राजस्थान की एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। वर्ष 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अपने पास स्थानांतरित कर ली थी और फिलहाल मामला अदालत में लंबित है।
 
अब 'काला हिरण' फिल्म को लेकर शुरू हुआ यह नया विवाद एक बार फिर उस पुराने केस को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आया है।

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