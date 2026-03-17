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सलमान खान की 'मातृभूमि' को फिर से किया जा रहा है शूट, नया गाना भी होगा शामिल

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सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' अब 'मातृभूमि' के नाम से होगी रिलीज़, जानिए इसके पीछे की कहानी
BY: webdunia
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (17:13 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (17:15 IST)
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सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। यह फिल्म पहले ‘बैटल ऑफ गलवान’ नाम से जानी जा रही थी, लेकिन अब इसके नाम में बदलाव किया गया है, जो फिल्म के संदेश और दिशा में एक नया मोड़ दर्शाता है। फिल्म का नाम अब स्पष्ट रूप से शांति और युद्ध के मानवीय असर पर जोर देता है।
 
यह फिल्म 2020 में भारत-चीन के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, जिसे अपूर्व लखिया द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2025 में लद्दाख में शुरू हुई थी और दिसंबर तक यह लगभग पूरी हो गई थी।
 

रीशूट और नया गाना

हालांकि, अब फिल्म में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के कुछ हिस्सों को मुंबई में फरवरी 2026 से फिर से शूट किया जा रहा है और इसके लिए 40 दिनों का अतिरिक्त काम तय किया गया है। इस रीशूट का उद्देश्य फिल्म की कहानी को नया आकार देना है और इसमें कुछ नई सीक्वेंस भी शामिल किए जा रहे हैं।
 
फिल्म में चीनी भाषा में एक नया गाना भी जोड़ा जाएगा, जिसे हिमेश रेशमिया संगीतबद्ध करेंगे। यह गाना सलमान खान के पर फिल्माया जाएगा। 
 

बदलती हुई परिस्थितियों के बीच फिल्म की नई दिशा

इस बदलाव के पीछे भारत और चीन के रिश्तों में आई थोड़ी राहत और गलवान संघर्ष के प्रति संवेदनशीलता का असर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की टीम ने अब अपनी कहानी को शांति, सौहार्द और युद्ध के मानवीय प्रभावों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए एक नए नजरिए से पेश किया है। पहले जहां युद्ध और संघर्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, अब फिल्म का संदेश अधिक सामूहिक और मानवता से जुड़ा हुआ है।
 
इस नए नाम, अतिरिक्त दृश्यों और बदलते थीमैटिक दृष्टिकोण के साथ, मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस अब एक अलग दिशा में आकार ले रही है। यह फिल्म अब अपनी मूल योजना से भिन्न दिखाई देती है, जो पहले ज्यादा सैन्य संघर्ष पर केंद्रित थी। अब यह फिल्म शांति और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

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