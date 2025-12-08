बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान का खुलासा, शुरू किया 'किक 2' पर काम

सलमान खान वह नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा स्टार जिसकी चमक सरहदों और संस्कृतियों से भी आगे जाती है। बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक, उनके पास ऐसा फैन बेस है जो किसी और के पास नहीं, जो हमेशा वफ़ादार, जुनूनी और हमेशा उन्हें बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरते देखने के लिए तैयार रहता है।

जब भी सलमान खान की फ़िल्म रिलीज़ होती है, थिएटर त्योहार जैसा माहौल ले लेते हैं और फैंस सिनेमाघरों में उमड़ पड़ते हैं, सिर्फ़ उनकी स्टाइल, उनका चार्म और उनकी दमदार मौजूदगी देखने के लिए। दर्शक लंबे समय से उनकी किसी बड़ी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे और अब सुपरस्टार ने उन्हें खुश होने का मौका दे ही दिया है।

हाल ही में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी। एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे अब किक 2 पर काम शुरू कर चुके हैं। एक पल में वायरल हुई उनकी लाइन थी, 'मैं अभी किक 2 कर रहा हूं।' इस ऐलान ने इंटरनेट पर तूफ़ान मचा दिया और फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई।

पहली किक सलमान की सबसे बड़ी और सबसे पसंद की जाने वाली फ़िल्मों में से एक रही है। रिलीज़ के समय इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया था। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्देशित और निर्मित इस एक्शन से भरी मनोरंजक फ़िल्म में सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज़, रणदीप हुड्डा और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अहम भूमिकाओं में थे।

अब जब किक 2 की आधिकारिक पुष्टि हो गई है, फैंस की उम्मीदें भी आसमान छू रही हैं, सबको सुपरस्टार से एक और ब्लॉकबस्टर का इंतज़ार है।