Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान का खुलासा, शुरू किया 'किक 2' पर काम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss 19 Grand Finale

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (16:23 IST)
सलमान खान वह नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा स्टार जिसकी चमक सरहदों और संस्कृतियों से भी आगे जाती है। बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक, उनके पास ऐसा फैन बेस है जो किसी और के पास नहीं, जो हमेशा वफ़ादार, जुनूनी और हमेशा उन्हें बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरते देखने के लिए तैयार रहता है। 
 
जब भी सलमान खान की फ़िल्म रिलीज़ होती है, थिएटर त्योहार जैसा माहौल ले लेते हैं और फैंस सिनेमाघरों में उमड़ पड़ते हैं, सिर्फ़ उनकी स्टाइल, उनका चार्म और उनकी दमदार मौजूदगी देखने के लिए। दर्शक लंबे समय से उनकी किसी बड़ी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे और अब सुपरस्टार ने उन्हें खुश होने का मौका दे ही दिया है।
 
webdunia
हाल ही में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी। एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे अब किक 2 पर काम शुरू कर चुके हैं। एक पल में वायरल हुई उनकी लाइन थी, 'मैं अभी किक 2 कर रहा हूं।' इस ऐलान ने इंटरनेट पर तूफ़ान मचा दिया और फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई।
 
पहली किक सलमान की सबसे बड़ी और सबसे पसंद की जाने वाली फ़िल्मों में से एक रही है। रिलीज़ के समय इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया था। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्देशित और निर्मित इस एक्शन से भरी मनोरंजक फ़िल्म में सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज़, रणदीप हुड्डा और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अहम भूमिकाओं में थे। 
 
अब जब किक 2 की आधिकारिक पुष्टि हो गई है, फैंस की उम्मीदें भी आसमान छू रही हैं, सबको सुपरस्टार से एक और ब्लॉकबस्टर का इंतज़ार है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Boss 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, साथ में किया डांस

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels