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सलमान खान की 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' नहीं होगी आम वॉर फिल्म, सोर्स ने किया दिलचस्प खुलासा!

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Salman Khan Matrubhumi Movie
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (16:52 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (16:53 IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में सलमान के साथ चित्रागंदा सिंह अहम किरदार में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में सलमान खान युद्ध पर एक ताज़ा और गहराई से इमोशनल नजरिया पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
 
एक्टर के करीबी एक सोर्स के मुताबिक, 'मातृभूमि' के पीछे का विजन हमेशा से हाई-ऑक्टेन वॉर सीक्वेंस के बजाय इमोशनल कहानी पर टिका रहा है। शुरुआती मीटिंग्स से ही सलमान इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थे कि 'मातृभूमि' कभी भी एक पारंपरिक वॉर फिल्म नहीं बनने वाली थी। 
 
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सोर्स ने बताया, उनके लिए यह एक सैनिक के मानवीय पक्ष को दिखाने के बारे में है, यानी दो जिंदगियां जीने का इमोशनल संघर्ष एक युद्ध के मैदान में और एक घर पर। उनकी यही संवेदनशीलता और सोच की स्पष्टता उन्हें सच में दूसरों से अलग बनाती है। वह सिर्फ एक फिल्म को लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मकसद के साथ उसकी रूह को आकार दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कहानी दर्शकों के साथ व्यक्तिगत और इमोशनल लेवल पर जुड़ सके।
 
यह नजरिया आम तौर पर बनने वाली युद्ध की कहानियों से काफी अलग है, जहां सैनिकों के आंतरिक संघर्षों और इमोशनल परेशानियों पर जोर दिया गया है। प्यार, त्याग और पहचान जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करके, फिल्म का लक्ष्य केवल एक्शन और देशभक्ति से आगे बढ़कर दर्शकों के दिल को छूना है।
 
​'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा किया गया है, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और जुझारूपन का एक बेबाक चित्रण पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी।

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WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (16:52 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (16:53 IST)

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