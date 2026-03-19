सलमान खान ने फैंस को दी ईदी, 'मातृभूमि' का नया गाना 'चांद देख लेना' हुआ रिलीज

Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (12:23 IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (12:24 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान दर्शकों को पहली झलक से उत्साहित करने के बाद, अपने फैंस के लिए ईद का तोहफा लेकर आए हैं। सलमान खान फिल्म्स ने अब 'मातृभूमि' सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया पूरा गाना 'चांद देख लेना' रिलीज कर दिया है।
ईद के मौके पर रिलीज हुआ यह गाना चांद के इमोशनल महत्व को बहुत खूबसूरती से दिखाता है, जो ईद और करवा चौथ दोनों का ही एक बड़ा हिस्सा है। जहां ईद पर चांद का दिखना जश्न और मिलन का प्रतीक है, वहीं करवा चौथ पर यह प्यार, इंतज़ार और भरोसे को दिखाता है। "चांद देख लेना" इन दोनों परंपराओं को भावनाओं और उम्मीद के जरिए एक साथ पिरोता है।
फिल्म के टाइटल ट्रैक "मातृभूमि" को लोगों ने खूब पसंद किया और इसे 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। फिर वेलेंटाइन डे पर 'मैं हूं' गाना आया और अब इस नए गाने 'चांद देख लेना' ने फिल्म की कहानी और इसके म्यूज़िक को लेकर फैंस का उत्साह और भी बढ़ा दिया है।
हिमेश रेशमिया के संगीत से सजा यह गाना बॉलीवुड के पुराने और सच्चे प्यार की याद दिलाता है। यह गाना एक सैनिक की ड्यूटी और उसके रिश्तों के बीच के इमोशनल सफर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। वीडियो में चित्रांगदा सिंह का किरदार एक फौजी की पत्नी की हिम्मत और सब्र को दिखाता है, जो सरहद पर तैनात अपने पति का घर लौटने का इंतज़ार करती हैं। यह गाना उन परिवारों की ताकत को सलाम करता है जो देश की रक्षा करने वालों के पीछे चट्टान बनकर खड़े रहते हैं।
संगीत की दुनिया में कुछ नया करने के लिए, सलमान खान ने इस गाने के जरिए नए टैलेंट को मौका दिया है। "चांद देख लेना" को युवा गायक निहाल टौरो, जो अपने आध्यात्मिक भजनों और कीर्तनों के लिए मशहूर हैं, और अंकोना मुखर्जी ने गाया है। सलमान खान ने अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए इन दोनों गायकों को मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक बड़ा ब्रेक दिया है।
पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, लेकिन अब इसे बदलकर 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' कर दिया गया है। यह बदलाव फिल्म की कहानी के पीछे छिपे गहरे जज्बात और जंग के बीच इंसानियत के संदेश को दिखाने के लिए किया गया है।
'मातृभूमि' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने प्रोड्यूस किया है, जबकि अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। यह फिल्म बहादुरी, कुर्बानी और मुश्किलों से लड़ने की एक सच्ची झलक पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक बहुत ही अहम रोल में नज़र आएंगी।