Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'मैं हूं' गाने में सलमान खान ने चलाई अपनी खुद की विंटेज जीप, जानिए क्यों है खास?

Advertiesment
Salman Khan vitage jeep
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (14:50 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (14:53 IST)
google-news
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का रोमांटिक गाना 'मैं हूं' वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज़ हुआ था, और इसने दर्शकों के दिलों में पहले ही अपनी जगह बना ली है। 
 
यह गाना न सिर्फ चार्टबस्टर है, बल्कि तेजी से एक लव एंथम बन रहा है, और वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सराहना मिल रही है। गाने के विजुअल्स में सलमान का एक नरम और रोमांटिक अंदाज़ दिख रहा है। अपने परिवार के साथ बीच पर दिल को छू लेने वाले पलों से लेकर, घोड़ों और खूबसूरत नजारों के साथ शांत शॉट्स तक, यह गाना गर्माहट के साथ रोमांस को खूबसूरती से दिखाता है। 
 
हालांकि, वीडियो में एक खास बात ने सबका ध्यान खींचा है, वह पुरानी जीप जिसे सलमान खान चला रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इतनी खास क्यों है? गाने में दिख रही 1941 की फोर्ड विलीज़ मिलिट्री जीप सलमान खान के पर्सनल कलेक्शन की है। 

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
ऑटोमोबाइल और दुर्लभ गाड़ियों के अपने पैशन के लिए मशहूर, एक्टर ने गाने में अपनी पसंदीदा गाड़ी का इस्तेमाल करना चुना, जो इस सीन को एक असली और गहरा पर्सनल टच देता है।
 
webdunia
ऐसे समय में जब बड़ी बजट की फिल्में आमतौर पर प्रोडक्शन द्वारा अरेंज की गई गाड़ियों और भव्य सेट-अप पर निर्भर करती हैं, सलमान का अपनी विंटेज जीप को फीचर करना इस पल को और भी खास बना देता है। यह छोटा लेकिन बहुत मायने रखने वाला चुनाव 'मैं हूं' को सिर्फ एक और रोमांटिक गाना होने के बजाय बहुत ज्यादा पर्सनल बना देता है, सुपरस्टार की पर्सनालिटी और पैशन की एक झलक।
 
​'बैटल ऑफ गलवान' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान प्रोड्यूस कर रही हैं, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। फिल्म बहादुरी, बलिदान और लचीलेपन का एक साहसी चित्रण करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दुबई में रह रहीं एरिका फर्नांडिस ने बताई आपबीती, बोलीं- मिसाइल की आवाजें डराती हैं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels