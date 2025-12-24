काश 60 की उम्र में भी ऐसा ही दिखूं, बर्थडे से पहले सलमान खान ने फ्लॉन्ट की अपनी बॉडी

सलमान खान को भारत का सबसे बड़ा फिटनेस आइकन कहना गलत नहीं होगा। फिटनेस के लिए उनकी मेहनत ने देश में कई लोगों को हेल्दी रहने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने खासकर युवाओं को यह सिखाया है कि फिट रहना सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए।

देश के सबसे चहेते सुपरस्टार्स में शामिल सलमान की फैन फॉलोइंग भी बेहद मज़बूत और वफ़ादार है। अब से सिर्फ़ छह दिन बाद वह एक साल और बड़े होने वाले हैं, लेकिन उनकी सोच और उनकी फिटनेस देखकर उम्र का कोई असर नज़र नहीं आता। जिम से सलमान खान की हालिया पोस्ट साफ़ कहती है कि फिटनेस कोई थोड़े समय का शौक नहीं, बल्कि रोज़ निभाई जाने वाली आदत है।

हाल ही में सलमान खान ने सोशल मीडिया पर जिम की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनकी मज़बूत और फिट बॉडी साफ दिखती है। यह उस इंसान की तस्वीर है जिसने समय के साथ खुद को बनाए रखा और कभी उम्र या आँकड़ों को खुद पर हावी नहीं होने दिया।

सलमान सिर्फ़ अपनी पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह दिखा रहे हैं कि 60 की उम्र में भी फिट और मज़बूत कैसे रहा जा सकता है। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, “काश मैं 60 की उम्र में भी ऐसा ही दिखूँ! अब से 6 दिन बाद…”

सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ़ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा और दर्शकों में उत्सुकता पैदा कर दी है। दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है।